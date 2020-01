Les sept meilleurs Québécois de la dernière décennie dans la LNH

Seulement une dizaine de Québécois ont eu le privilège de soulever la Coupe Stanley au cours de la plus récente décennie. Parmi eux, cinq ont été sélectionnés dans le présent palmarès des meilleurs Québécois dans la Ligue nationale (LNH) entre janvier 2010 et décembre 2019.

#1 - Patrice Bergeron

L’attaquant des Bruins de Boston Patrice Bergeron a été le plus productif parmi tous les Québécois durant la dernière décennie avec 590 points jusqu’ici en saison régulière. À cette récolte, il faut ajouter ses 94 points en 118 rencontres éliminatoires. Bergeron a d’ailleurs soulevé la coupe Stanley en 2011. Sur une note individuelle, il a remporté quatre fois le trophée Frank J. Selke, remis au meilleur attaquant défensif de la LNH (2012, 2014, 2015 et 2017). Sa saison la plus productive en carrière : 79 points en 65 matchs en 2018-2019.

#2 - Martin St-Louis

Ayant pris sa retraite de la LNH en 2015, Martin St-Louis doit avoir sa place parmi les meilleurs Québécois de la dernière décennie. Avec le Lightning de Tampa Bay à l’époque, l’attaquant a remporté le trophée Art-Ross en 2013 à l’issue de la saison écourtée, avec 60 points en 48 matchs. St-Louis a aussi gagné le Lady-Byng à trois reprises (2010, 2011 et 2013). Mentionnons également sa saison de 99 points en 2010-2011. Entre le 1er janvier 2010 et sa retraite, St-Louis a inscrit 404 points en autant de matchs en saison régulière. Pour couronner le tout, il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2018.

#3 – Marc-André Fleury

Le gardien Marc-André Fleury a totalisé 322 victoires depuis le 1er janvier 2010 dans la LNH, si bien qu’on le voit très bien rejoindre éventuellement Martin Brodeur et Patrick Roy dans le club sélect des 500. Il a remporté la coupe Stanley pour la deuxième et la troisième fois de sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh, même si son rôle a été effacé en 2016, puis cédé à nouveau sa place à Matt Murray pour la finale en 2017. Fleury, qui totalise maintenant 455 victoires dans la LNH, a aussi fortement aidé les Golden Knights de Vegas à atteindre la finale en 2018.

#4 – Kristopher Letang

Kristopher Letang fait définitivement partie des meilleurs défenseurs offensifs de la LNH au cours des 10 dernières années. Seul le Suédois Erik Karlsson montre un meilleur ratio de points par match, à cette position, durant la décennie. Letang a donc inscrit 455 points en 603 matchs en saison régulière. Il a joué un rôle primordial dans la conquête de la coupe Stanley des Penguins en 2016, mais était absent lors des éliminatoires de 2017.

#5 – Corey Crawford

Parfois sous-estimé, le gardien Corey Crawford aura largement contribué aux conquêtes de la Coupe Stanley des Blackhawks de Chicago (2013 et 2015). L’athlète originaire de Châteauguay avait notamment maintenu une moyenne de buts alloués de 1,84 et un taux d’efficacité de ,932 en 23 matchs lors des éliminatoires de 2013. En saison régulière, il totalise jusqu’à présent 249 victoires dans la présente décennie.

#6 - David Perron

Vainqueur de la récente coupe Stanley avec les Blues de St. Louis, David Perron poursuit sur sa lancée avec cette même formation. Les réalisations de l’attaquant de 31 ans ont toutefois commencé il y a longtemps. Depuis le 1er janvier 2010, l’athlète originaire de Sherbrooke a totalisé 431 points en saison régulière avec cinq formations différentes.

#7 – Jonathan Huberdeau

Le Québécois Jonathan Huberdeau a récolté 412 points à ses 506 premiers matchs en carrière. L’attaquant des Panthers de la Floride est aussi devenu le premier Québécois à remporter le trophée Calder, remis à la recrue de l’année, depuis Martin Brodeur en 1994. Seul hic : Huberdeau a participé à une seule série éliminatoire en carrière.

- Mentions honorables aux attaquants Derick Brassard et Mike Ribeiro, au défenseur Marc-Édouard Vlasic, de même qu’aux gardiens Roberto Luongo et Martin Brodeur. Dans le cas de Brodeur, il a effectivement connu ses meilleurs moments dans les années 1990 et 2000.

- Cinq autres Québécois ont remporté la coupe Stanley durant la dernière décennie : Jonathan Bernier (2012), Simon Gagné (2012), Antoine Vermette (2015), Alex Chiasson (2018) et Samuel Blais (2019).