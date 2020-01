Erik Haula annonce une terrible nouvelle

L’attaquant des Hurricanes de la Caroline Erik Haula et sa femme Kristen ont annoncé une terrible nouvelle en ce début d'année, mercredi. Leur enfant à naître est mort à la suite d'une fausse couche.

Le couple en a fait part dans des publications Instagram différentes. Kristen avait annoncé qu’elle était enceinte en novembre dernier.

«Notre petite fille est partie beaucoup trop tôt. Maman et papa vont toujours t’aimer et nous avons hâte de te tenir dans nos bras un jour au paradis», a réagi Haula.

Un examen à ultrason lundi dernier a révélé que le cœur de l’enfant ne battait plus.

«Ce sera peut-être dur de regarder la lumière au bout du tunnel et, certains jours, il sera plus difficile de comprendre pourquoi cela est arrivé, mais la joie et l’excitation qu’elle a apportées à nous ainsi qu’aux gens qui l’aiment seront avec nous pour toujours», a notamment écrit Kristen sur Instagram.

Un triste événement de la sorte a aussi touché Erik Karlsson et sa femme Melinda en mars 2018. Le couple avait perdu un petit garçon qui devait naître au printemps.