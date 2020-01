ÉCJ: Alexis Lafrenière affrontera les Slovaques

L’attaquant vedette d’Équipe Canada junior Alexis Lafrenière a chaussé les patins pour la première fois mercredi depuis sa blessure au genou gauche survenue lors du match du 28 décembre. Et le Québécois sera même en mesure d'affronter la Slovaquie, jeudi, lors d'un match des quarts de finale du Championnat du monde hockey junior.

Absent des deux dernières rencontres de la ronde préliminaire après être entré en collision avec le gardien russe Amir Miftakhov, Lafrenière s’est exercé en solitaire pendant une dizaine de minutes sous la supervision de l’entraîneur adjoint Mitch Love pour tester la force de son genou en ce jour de l’An.

Équipe Canada junior : Alexis Lafrenière effectuera un retour au jeu et affrontera la Slovaquie en quarts de finale demain. #WorldJuniors #MondialJunior — Roby St-Gelais (@rstgelaisJDQ) January 1, 2020

Le capitaine de l’Océanic de Rimouski a ensuite pris part à l’entraînement régulier avec ses coéquipiers sur la patinoire de l’Ostravar Arena d’Ostrava où le Canada se mesurera à la Slovaquie en quarts de finale, jeudi. Lafrenière semblait en pleine forme, lui qui a même dirigé la séance d’étirements vers la fin de la pratique.

«Il avait l’air à se sentir bien. C’est une nouvelle étape et c’est un pas dans la bonne direction dans son processus de retour au jeu. Il avait l’air content de retrouver ses coéquipiers sur la glace. C’est dur pour des jeunes d’être à l’écart de leur équipe, spécialement dans un tournoi comme celui-ci», a commenté Love en point de presse.

Rappelons que les résultats de l’examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) effectué dans un hôpital d’Ostrava n’avaient révélé aucune déchirure ligamentaire.

Rencontre avec le médecin

Il a toutefois été impossible de connaître l’état d’esprit du Québécois malgré les demandes des médias sur place. Hockey Canada ne l’a pas rendu disponible puisqu’il devait rencontrer le médecin de l’équipe, le Dr. Ed Berdusco, et rejoindre le reste du groupe par la suite. Son état de santé est toujours évalué quotidiennement et on ignore quand il reviendra au jeu.

Un orthopédiste le scrutait d’ailleurs soigneusement pendant la séance d’entraînement. Lafrenière était vêtu d’un chandail rouge, la même couleur que portaient les membres de la première unité offensive composée de Connor McMichael, Barrett Hayton et de Nolan Foote.

«C’était cool de voir son énergie aujourd’hui (mercredi) et il se sentait bien. C’est une preuve que notre équipe médicale fait du bon travail. Il amène beaucoup à notre groupe», a commenté le capitaine Hayton, qui a amassé trois buts et autant de passes en quatre rencontres jusqu’ici.

«C’est un joueur incroyable qui peut changer à lui seul l’allure d’un match. Chaque fois qu’il est sur la glace, il est une menace offensive. Ce serait énorme pour nous s’il pouvait revenir au jeu», a souligné l’attaquant Dylan Cozens, septième choix au total de la dernière séance de sélection par les Sabres de Buffalo.

Le défenseur Kevin Bahl a également mis son grain de sel sur l’importance pour la formation canadienne de celui qui est considéré par plusieurs comme le plus bel espoir en vue du prochain repêchage.

«Il a 70 points dans la LHJMQ jusqu’ici, c’est fou. Il fait toujours des blagues, il est toujours heureux dans le vestiaire et les joueurs apprécient ça. Même s’il est blessé, il continue de rester lui-même», a dit le représentant des 67’s d’Ottawa.

Lafrenière avait récolté un but et trois passes à son premier match du tournoi contre les Américains, jouant les héros en marquant le but décisif grâce à une superbe manœuvre individuelle.

(Photo: Roby St-Gelais / Le Journal de Québec)