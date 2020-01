Des dynasties qui ont marqué la décennie

La dernière décennie a permis à plusieurs équipes professionnelles de s’imposer comme les meilleures dans leur ligue respective grâce à plusieurs championnats leur permettant de créer une dynastie.

Impossible de passer sous silence la domination des Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans la NFL. Au cours des 10 dernières années, la formation du Massachusetts a participé à cinq reprises au Super Bowl, le remportant trois fois (2015, 2017, 2019). Menés par Tom Brady et Bill Belichick, les «Pats» ont remporté le titre de la section Est de l’Association américaine à chacune de ces années.

Plusieurs équipes ont connu du succès dans la Ligue nationale de hockey (LNH), particulièrement les Blackhawks et les Penguins. À Chicago, Jonathan Toews, Patrick Kane, Brent Seabrook et Duncan Keith ont permis à leur formation de gagner trois coupes Stanley, soit en 2010, 2013 et 2015).

À Pittsburgh. Sidney Crosby et sa bande ont gagné la coupe deux fois consécutives, en 2016 et 2017, un exploit réalisé pour la dernière fois par les Red Wings de Detroit en 1997 et 1998. De plus, les «Pens» ont cumulé la meilleure fiche de la LNH en saison régulière depuis 2010-2011 et ils n’ont pas raté les séries éliminatoires une seule fois durant cette période.

Au soccer, le Real Madrid a dominé l’Europe. Mené à l’époque par Cristiano Ronaldo, le club madrilène a remporté la Ligue des champions à quatre reprises, dont trois fois d’affilée de 2016 à 2018. Il a gagné le championnat espagnol lors des saisons 2011-2012 et 2016-2017, mais il a terminé plus souvent qu’autrement au deuxième rang derrière son ennemi juré, le FC Barcelone.

Il serait facile d’oublier les succès des Giants de San Francisco au baseball majeur en raison de leurs piètres performances au cours trois dernières saisons. Pourtant, la formation californienne est la plus couronnée des 10 dernières années. Leur domination a commencé en 2010 avec un gain en Série mondiale. Les Giants ont répété l’exploit deux ans plus tard, en 2012, puis en 2014.

Domination partagée

Au basketball deux équipes ont dominé les 10 dernières saisons. Le Heat de Miami, mené par LeBron James, a participé à quatre finales consécutives, de 2011 à 2014. «King» James a profité de son passage en Floride pour gagner ses deux premiers championnats de la NBA.

Le Heat a laissé sa place aux Warriors de Golden State pour la deuxième moitié de la décennie. La troupe de Steve Kerr a participé aux cinq dernières finales de la NBA, remportant trois d’entre elles. La saison 2015-2016 fut sans doute la plus impressionnante.

Stephen Curry et sa bande ont terminé leur saison régulière avec une fiche de 73-9, un des nombreux records de la NBA qu’ils ont surpassé. Les Warriors sont toutefois devenus la première équipe de l’histoire à perdre une avance de 3 à 1 lors des finales de la NBA.

En course automobile, deux équipes ont partagé le championnat des constructeurs et celui des pilotes, Red Bull et Mercedes. Avec Sebastian Vettel en tête, Red Bull a remporté les quatre premières années de la décennie. Mercedes a toutefois été couronné dans les six suivantes. Nico Rosberg a gagné un championnat des pilotes et Lewis Hamilton a raflé tous les autres.