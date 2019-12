Un honneur bien mérité pour Jonathan Huberdeau

Le Québécois Jonathan Huberdeau est en feu ces temps-ci et il se dit d’ailleurs très heureux de son invitation au prochain match des étoiles de la Ligue nationale (LNH).

Le porte-couleurs des Panthers de la Floride se dirige vers la meilleure production de sa carrière et pourrait atteindre le plateau des 100 points s’il maintient la cadence. Celui qui en comptait 53 avant le match de mardi contre les Blue Jackets de Columbus participera ainsi à sa première classique des étoiles et il a déjà hâte de se rendre à St. Louis, où l’événement se déroulera les 24 et 25 janvier.

«Évidemment, c’est excellent. J’ai toujours voulu y aller au moins une fois. Ce sera une belle expérience à vivre», a indiqué au site officiel des Panthers celui ayant amassé quatre points dans une victoire de 6 à 5 face aux Canadiens de Montréal, dimanche.

«Il connaît tout un départ et il traverse une belle séquence. Il a été récompensé par cette invitation et c’est mérité, a ajouté l’instructeur-chef Joel Quenneville. Il va bien, son trio semble produire à chaque fois.»

Ça se passe entre les deux oreilles

Le numéro 11 avait inscrit son nom à la feuille de pointage dans six parties d’affilée avant celle en Ohio. Selon lui, tout se déroule bien sur la patinoire et dans sa tête.

«Quand ça fonctionne, vous avez énormément confiance, a-t-il affirmé. Il suffit de voir ce qui se passe sur la glace pour le constater. C’est ce qui arrive. J’essaie seulement d’aider l’équipe en attaque et ça marche. Je veux que ça se poursuive.»

Les succès du joueur d’avant ont permis aux siens d’accumuler les victoires. La Floride avait gagné cinq de ses six derniers affrontements avant mardi soir.