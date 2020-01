Les Stars impatients en vue de la Classique hivernale

Alors que Dallas s’apprête à présenter la première Classique hivernale dans le Sud des États-Unis, les Stars sont impatients de s’élancer sur la glace du Cotton Bowl face aux Predators de Nashville.

Les deux formations en seront à une toute première présence à l’événement, qui aura lieu mercredi après-midi, et qui sera diffusé sur les ondes de TVA Sports dès 13h.

«Je n’en ai jamais disputé auparavant, a lancé Tyler Seguin en point de presse, mardi soir. On a eu un petit aperçu aujourd’hui, mais il n’y avait pas de soleil qui réfléchissait sur la glace. C’était cool d’avoir des marques (noires) sur mon visage et être un joueur de football pour un moment.»

«J’ai toujours voulu participer à une Classique hivernale alors quand j’ai su que ça pourrait se produire à Dallas, j’étais vraiment excité. Et maintenant qu’on y est, je suis impatient de jouer demain», a poursuivi l’attaquant des Stars.

Le capitaine de la formation de Dallas, Jamie Benn, partageait l’enthousiasme de son coéquipier.

«Jouer dehors pour la première fois demain sera excitant pour moi. On va profiter de l’événement qui vient dans le sud pour la première fois. C’est très excitant pour notre organisation, pour Nashville, et pour nos partisans. Mais on a un travail à faire : c’est de jouer au hockey et d’essayer d’aller chercher les deux points contre un rival de division. Le classement est assez serré», a rappelé Benn.

Les joueurs des deux formations ont foulé la glace pour la première fois mardi soir. Leurs familles ont également pu tester les installations.

«Évidemment, c’était assez léger aujourd’hui et ce sera plus sérieux pour le match, a indiqué le gardien Ben Bishop. On profite du moment, on s’amuse et on se familiarise avec l’environnement. C’était vraiment plaisant aujourd’hui de patiner avec nos familles. On a apprécié la soirée. On essaiera d’en faire autant demain, mais les deux points sont importants.»

Jouer les trouble-fêtes

Plusieurs joueurs des «Preds» en seront aussi à leur première expérience sur une patinoire extérieure dans la Ligue nationale de hockey. Ils tenteront de profiter du moment, mais ils veulent surtout venir gâcher la fête des Stars et de leurs amateurs.

«Ça rend le tout plus amusant et ce sera encore plus spécial si on peut aller chercher la victoire et en retirer plus de confiance, a raconté le joueur de centre Ryan Johansen, sur le site des siens. Nous savons que ce match est important pour les deux équipes et nous devons aller chercher les deux points.»

«La position dans laquelle nous nous trouvons, nous devons essayer de la prendre, a ajouté le défenseur Mattias Ekholm. Nous affrontons un de nos plus grands rivaux et ce sera un très bon match. Nous sommes vraiment excités.»