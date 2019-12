Immense perte pour les Penguins

Les Penguins de Pittsburgh ont perdu les services de leur attaquant Jake Guentzel pour le reste de la saison, puisque celui-ci a été opéré à l’épaule droite et manquera de quatre à six mois d’activités.

Aucune autre information n’a été divulguée concernant l’état du joueur de 25 ans, qui a chuté lourdement pendant la troisième période du match de lundi contre les Sénateurs d’Ottawa. En inscrivant un but, il a heurté la bande derrière le filet adverse et s’est dirigé vers le vestiaire après s’être relevé.

Guentzel connaissait de bons moments en compagnie d’Evgeni Malkin et de Bryan Rust. En 2019-2020, il a récolté 20 buts et 23 mentions d’aide pour 43 points en 39 parties. Ses succès lui avaient d’ailleurs valu une invitation à la classique des étoiles de la Ligue nationale.

Avant les rencontres de mardi, Pittsburgh occupait le deuxième rang de la section Métropolitaine avec une fiche de 24-11-4.

Les Blue Jackets perdent leur gardien numéro 1

Par ailleurs, le gardien des Blue Jackets de Columbus Joonas Korpisalo ratera de quatre à six semaines d’activités, car il a subi une opération pour traiter une déchirure du ménisque, lundi.

Conséquemment, la formation de l’Ohio devra s’en remettre à Elvis Merzlikins, qui n’a pas encore obtenu une victoire en huit départs dans la Ligue nationale. Pour sa part, Matiss Kivlenieks a été rappelé du club-école de Cleveland et devrait agir comme adjoint.

Korpisalo a été blessé durant la fusillade face aux Blackhawks de Chicago, dimanche. Déjoué par Jonathan Toews, il n’a pu compléter la séance d’échappées et les siens se sont inclinés 3 à 2.

Merzlikins présentait une fiche de 0-4-4, une moyenne de buts alloués de 3,41 et un taux d’efficacité de ,889 avant l’affrontement contre les Panthers de la Floride, mardi.

La pénible saison d'Athanasiou se poursuit

De son côté, l’attaquant des Red Wings de Detroit Andreas Athanasiou pourrait manquer quelques semaines de jeu en raison d’une blessure au bas du corps, a indiqué mardi avant-midi son entraîneur-chef Jeff Blashill.

Affichant le pire différentiel (-35) de toute la Ligue nationale de hockey cette saison, le joueur ontarien avait pourtant passé plus de 20 minutes sur la patinoire lors des deux matchs du week-end dernier présentés en Floride.

Blashill a déjà confirmé son absence pour le duel prévu en soirée contre les Sharks de San Jose. Des informations relatives à la progression de l’état d’Athanasiou seront dévoilées ultérieurement.

Celui-ci a récolté cinq buts et 14 mentions d’aide pour 19 points en 36 sorties depuis le début de la campagne. Detroit continue de patauger dans les bas-fonds du classement général avec une fiche médiocre de 9-28-3.

Un cadeau de fin d’année pour Justin Holl

Les Maple Leafs de Toronto ont accordé mardi une prolongation de contrat de trois ans au défenseur Justin Holl, qui touchera en moyenne 2 millions $ par saison.

Le patineur de 27 ans aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet, son salaire de 700 000 $ comptant pour 50 000 $ de moins sur la masse de son équipe cette année.

Avant le duel du jour contre le Wild du Minnesota, Holl avait amassé un but et 10 mentions d’aide pour 11 points en 38 parties depuis le début de la campagne, en plus d'afficher un différentiel de +11. En carrière, il a totalisé 14 points en 51 sorties, lui qui a soulevé la coupe Calder avec les Marlies de Toronto en 2018.

Le natif du Minnesota a été un choix de deuxième tour, le 54e en tout, des Blackhawks de Chicago en 2010.