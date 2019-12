Malkin «ne s’ennuie pas» de Crosby

Encore une fois, l’attaquant des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin brille de tous ses feux quand son coéquipier Sidney Crosby ne fait pas partie de la formation partante et il l’a prouvé lundi.

Le Russe a récolté deux buts et une mention d’aide dans une victoire de 5 à 2 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa. Celui comptant 38 points, dont 11 filets, en 26 affrontements cette saison continue de prendre le relais en l’absence du numéro 87, qui manque à l’appel depuis le 9 novembre.

Malkin a inscrit neuf buts et 32 points sans son célèbre coéquipier cette année. En carrière, il revendique 75 filets et 192 points dans de telles circonstances. Pendant ce temps, les «Pens» vont bien, ayant remporté 14 de leurs 22 derniers duels.

«Je suis dans une excellente séquence, vous le savez? J’essaie d’aider le club à gagner. C’est toujours bien de profiter d’une chance de marquer rapidement. Après cela, vous avez de bonnes sensations pour le reste de la soirée, a-t-il dit au site NHL.com. Je veux jouer encore plus. Je suis frais et dispo, mes jambes sont bonnes.»

«Ce trio a été incroyable pour nous depuis le début de la campagne, a ajouté au quotidien "Pittsburgh Post-Gazette" l’attaquant Patric Hornqvist au sujet de la ligne formée de Malkin, Bryan Rust et Jake Guentzel. Ils ont représenté notre meilleure combinaison et c’est agréable à regarder. Ils constituent une large part de nos succès. Cependant, nous jouons tous de la bonne façon et on agit les uns pour les autres.»

L’entraîneur-chef Mike Sullivan est évidemment heureux de miser sur Malkin, un athlète ayant fait ses preuves dans la Ligue nationale.

«C’est un véritable cheval de bataille. Il se présente à chaque soir pour jouer», a-t-il déclaré.

Une ombre au tableau?

Devant accueillir les Sharks de San Jose jeudi, les Penguins ont néanmoins encaissé toute une perte. Opéré à l'épaule, Guentzel ne pourra pas enfiler l’uniforme pour les quatre à six prochains mois. Celui-ci a heurté lourdement la bande après avoir touché la cible en troisième période, lundi, et s’est dirigé immédiatement au vestiaire. La perte du seul représentant de l’équipe au match des étoiles risque de faire mal.

«C’était vraiment épeurant et c’est toujours dangereux quand vous chutez sur une distance importante. Il est évalué par nos médecins», a mentionné Sullivan à ce sujet.

«Mais j’aime la détermination du groupe. Je pense que nous sommes devenus une équipe, a-t-il aussi émis. Je ne peux pas en dire suffisamment sur les joueurs. Ils travaillent ensemble et ils sont là pour compétitionner. Quelques fois, ce n’est pas joli, mais on trouve le moyen de s’en sortir. Je crois que cela montre la qualité de cette formation.»

Samedi, les Penguins visiteront le Canadien de Montréal au Centre Bell et la chaîne TVA Sports diffusera le match à 19 h.