EN DIRECT: Canada 6 - République tchèque 2

Équipe Canada junior tente de s'assurer du premier rang du groupe B de la phase préliminaire du Championnat du monde de hockey junior, mardi, en croisant le fer avec la République tchèque, à Ostrava.

Le pointage est de 6-2 pour le Canada en troisième période.

----------------------------

2E PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

19:35 - Pénalité! Surprise, les Tchèques sont punis. Radek Kucerik porte son bâton trop élevé.

18:45 - Pénalité! Karel Klikorka est puni pour avoir accroché.

15:55 - Pénalité! Jared McIsaac accroche un rival dans le territoire canadien.

12:39 - BUT! Et un touché non converti pour le Canada. Dylan Cozens redirige le tire de Calen Addison. 6-2 CAN

11:34 - Pénalité! Les Tchèques font une demande de révision sur le but cinquième du Canada. La décision est maintenue. Les Tchèques écopent d'une pénalité pour avoir retardé le match.

11:34 - BUT! Le Canada en marque un cinquième. Liam Foudy profite d'un bond chanceux de la rondelle sur la bande alors que le gardien tchèque avait quitté son filet. 5-2 CAN

11:24 - BUT! L'équipe locale récidive. Libor Zabransky décoche un bon tir des poignets de l'enclave.

11:10 - BUT! Les Tchèques s'incrivent à la marque en avantage numérique grâce à Vojtech Strondala. 4-1 CAN

10:10 - Pénalité! Joe Veleno est chassé pour avoir fait trébucher un rival.

00:00 - Début de la période.

----------------------------

1RE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

14:30 - Le gardien tchèque Lukas Parik se blesse. Nick Malik prend sa place.

14:30 - BUT! Encore en avantage numérique, le Canada se donne une avance de quatre buts par l'entremise de Connor McMichael. 4-0 CAN

13:29 - BUT! Barrett Hayton accepte la remise de Joe Veleno. Son tir semblait bloqué par le gardien tchèque, mais après sept minutes à analyser la reprise vidéo, les arbitres ont finalement accordé le but. 3-0 CAN

13:09 - Pénalité! L'histoire se répète pour les Tchèques! Cette fois, une pénalité majeure de 5 minutes pour dardage à Otakar Sik. Il reçoit également une pénalité de match de 10 minutes.

09:57 - BUT! Encore un but en avantage numérique pour le Canada. Nolan Foote décoche un tir sur réception du flanc droit. Le gardien tchèque n'y peut rien. 2-0 CAN

07:59 - Pénalité! Encore les Tchèques! Encore pour bâton trop élevé! Cette fois, c'est Matej Pekar.

04:48 - BUT! Barrett Hayton décoche un tir qui est bloqué par la défensive tchèque. Toutefois, la rondelle apparaît sur le bâton de Joe Veleno, qui n'a aucune difficulté à ouvrir la marque! 1-0 CAN

04:15 - Pénalité! Au tour des Tchèques d'être indisciplinés. Otakar Sik porte son bâton trop élevé.

01:33 - Pénalité! Nolan Foote fait trébucher un rival. Il offre une première supériorité numérique aux Tchèques.

00:00 - Début du match

----------------------------

Le scénario est simple pour ÉCJ; seule une victoire pour procurer aux Canadiens ce qu'ils souhaitent.

Joel Hofer est le gardien de but pour le Canadien. Le Québécois Alexis Lafrenière (genou) rate un deuxième match consécutif.

De son côté, le Québécois Joe Veleno est de retour dans la formation canadienne, lui qui avait raté la dernière rencontre face à l'Allemagne, à la suite d'une suspension d'un match en raison d'un coup de tête.