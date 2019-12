Shea Weber, l’étoile de Montréal

Le défenseur du Canadien de Montréal Shea Weber sera l’unique représentant du Bleu-Blanc-Rouge au match des étoiles qui se tiendra les 24 et 25 janvier prochain à St. Louis.

L’arrière droitier prendra part pour une septième fois dans sa carrière au match des étoiles, dont une deuxième en tant que membre du Canadien.

Le patineur de 34 ans connaît une excellente saison avec le Tricolore. Il a récolté 31 points en 39 rencontres, tout en maintenant un différentiel de +9.

Weber est reconnu pour ses habiletés au concours du tir le plus puissant, lui qui a gagné cette épreuve à trois reprises. En 2015, il a établi un sommet personnel avec un tir qui a atteint une vitesse de 108,5 milles à l’heure.

Anthony Duclair sera le représentant des Sénateurs d’Ottawa. Il est aussi l’un des trois Québécois sélectionnés pour le match des étoiles. L’attaquant est en voie de connaître la meilleure campagne de sa carrière, lui qui a déjà amassé 21 buts et 10 mentions d’aide pour 31 points en 39 matchs. Duclair en sera à sa première participation à cet événement.

Le Québécois Jonathan Huberdeau prendra place aux côtés de Duclair au sein de la formation de la section Atlantique. Il compte déjà 53 points après seulement 38 rencontres avec les Panthers de la Floride. À ce rythme, il pourrait devenir le premier joueur originaire de la Belle Province à récolter 100 points lors d’une même saison depuis Martin St-Louis (102) et Vincent Lecavalier (108) lors de la saison 2006-2007. Huberdeau vivra son baptême du match des étoiles à St. Louis.

David Pastrnak (Bruins de Boston) avait été nommé capitaine de sa formation le 21 décembre dernier. Tyler Bertuzzi (Red Wings de Detroit), Jack Eichel (Sabres de Buffalo) Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto), Victor Hedman (Lightning de Tampa Bay) Tuukka Rask (Bruins) et Frederik Andersen (Maple Leafs) compléteront l’équipe de l'Atlantique

Marc-André Fleury est l’autre Québécois qui s’envolera pour St. Louis. Le gardien participera pour la cinquième fois de sa carrière aux festivités du match des étoiles. En 27 matchs cette saison, il a récolté 15 victoires, dont deux par blanchissage. Il sera épaulé par Darcy Kuemper (Coyotes de l’Arizona), Mark Giordano (Flames de Calgary), Matthew Tkachuk (Flames), Logan Couture (Sharks de San Jose), Anze Kopitar (Kings de Los Angeles), Elias Pettersson (Canucks de Vancouver), Jakob Silfverberg (Ducks d’Anaheim), ainsi que Leon Draisatl (Oilers d’Edmonton).

Connor McDavid (Oilers) avait déjà été nommé capitaine de la division Pacifique, lui qui en sera à une quatrième participation. L’attaquant est reconnu pour ses prouesses au concours de vitesse.

L’équipe hôtesse, les Blues de St. Louis, verra trois de ses représentants à l'Enterprise Center. Jordan Binnington, Alex Pietrangelo et Ryan O’Reilly recevront sans doute les applaudissements les plus nourris.

Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado) avait reçu le titre de capitaine de la Centrale plus tôt. Patrick Kane (Blackhawks de Chicago), Tyler Seguin (Stars de Dallas), Eric Staal (Wild du Minnesota), Roman Josi (Predators de Nashville), Connor Hellebuyck (Jets de Winnipeg) et Mark Scheifele (Jets) joueront à ses côtés.

Pour sa part, Alexander Ovechkin avait été nommé la capitaine de la formation de la Métropolitaine, mais le Russe a déjà fait part de ses intentions de ne pas se joindre aux festivités.

Artemi Panarin (Rangers de New York), Dougie Hamilton (Hurricanes de la Caroline), Travis Konecny (Flyers de Philadelphie), Kyle Palmieri (Devils du New Jersey), Seth Jones (Blue Jackets de Columbus), Mathew Barzal (Islanders de New York), Braden Holtby (Capitals de Washington), John Carlson (Capitals), Joonas Korpisalo (Blue Jackets de Columbus) et Jake Guentzel (Penguins de Pittsburgh) représenteront donc leur division.