Malkin et Guentzel s’occupent des Sénateurs

Menés par Evgeni Malkin et Jake Guentzel, les Penguins ont signé une troisième victoire consécutive, lundi soir, à Pittsburgh, en défaisant les Sénateurs d’Ottawa par la marque de 5 à 2.

Malkin et Guentzel ont chacun récolté trois points pour l’équipe locale. L’attaquant russe a secoué les cordages à deux reprises en plus d’obtenir une aide. Pour sa part, Guentzel a atteint le plateau des 20 buts et a réussi deux passes décisives.

Dominik Simon et Patric Hornqvist ont été les autres marqueurs pour les Penguins.

Du côté des Sénateurs, Nick Paul a enfilé ses cinquième et sixième buts de la campagne.

Tristan Jarry a empoché une sixième victoire consécutive en repoussant 24 des 26 tirs adverses. Le gardien des Penguins présente une fiche de 12-2-0 à ses 14 derniers matchs.

À l’autre bout de la patinoire, Marcus Hogberg a connu une soirée plus difficile, cédant cinq fois sur 33 tirs.

Ce gain permet aux Penguins de se hisser au deuxième rang de la section Métropolitaine, devant les Islanders de New York, et au quatrième rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ils disputeront leur prochain match jeudi contre les Sharks de San Jose, à Pittsburgh.

Quant aux Sénateurs, ils seront de retour en action jeudi contre les Panthers de la Floride, à Ottawa.