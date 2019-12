Les Sabres ne veulent pas concurrencer les Bills

Aux États-Unis, le football de la NFL est beaucoup plus apprécié que le hockey par les amateurs de sport et les Sabres de Buffalo l’ont reconnu à leur façon en devançant la tenue de leur match local prévu samedi face aux Panthers de la Floride.

Ainsi, l’organisation de l’État de New York a indiqué lundi que l’affrontement aura lieu à 13 h et non à 19 h comme cela devait être le cas. Elle souhaite laisser toute la visibilité et l’attention nécessaires aux Bills, qui croiseront le fer avec les Texans à Houston au premier tour éliminatoire; le duel se tiendra en fin d’après-midi.

«Nous sommes heureux d’annoncer ce changement à nos partisans qui pourront regarder la rencontre des Bills après le match des Sabres, a déclaré la copropriétaire et présidente Kim Pegula dans un communiqué. Buffalo a une grande tradition de soutien pour toutes ses équipes, les amateurs de celles-ci encourageant les unes et les autres. Nous souhaitons aider tout le monde de la meilleure manière possible.»

La famille Pegula détient les Bills et les Sabres.