«Je me sens frais comme une rose.» Homme de peu de mots dans la victoire comme dans la défaite, Carey Price a lancé cette petite phrase à la toute fin de sa mêlée de presse après un revers de 6 à 5 contre les Panthers, dimanche, au BB&T Center.

Price parlait sur un ton sarcastique. Mais si on cherche à lire entre les lignes, cette déclaration pourrait être interprétée comme un message à Marc Bergevin. Pour une deuxième année d’affilée, le numéro 31 obtient trop de départs, et l’équipe ne mise pas sur un gardien numéro deux fiable.

Sept départs consécutifs

À Sunrise, Price portait son masque et ses jambières pour un septième départ d’affilée. Il se retrouvait devant le filet des siens pour un deuxième match en deux soirs. Il aura terminé les deux rencontres avec 11 buts accordés, cinq contre le Lightning et six contre les Panthers.

Le gardien originaire de la Colombie-Britannique a pris une partie du blâme pour cet autre revers contre une équipe rivale de division. «L’équipe génère des chances, mais je dois faire mon travail et réussir plus d’arrêts», a-t-il murmuré.

Les fleurs et le pot

Il y avait une thématique florale après le match. Price a fait allusion à une rose et Claude Julien a ressorti une vieille expression avec les fleurs et le pot. Après le match, l’entraîneur en chef a perdu un peu patience lorsqu’on lui a demandé si le jeu de Price s’expliquait par la fatigue ou les nombreuses erreurs défensives dans son territoire.

«Alors, il n’a aucune responsabilité? a répliqué Julien. On a perdu le match, et tout le monde doit mieux jouer. Si on doit prendre les fleurs quand on gagne, on doit prendre le pot quand on perd. Je dirais que tout le monde peut être meilleur défensivement.»