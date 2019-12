Cinq athlètes à surveiller en 2020

Après une année 2019 exceptionnelle sur le plan sportif, voici cinq athlètes qui méritent qu’on se penche sur leurs performances en 2020.

Félix Auger-Aliassime

L’année 2019 a été celle de la révélation pour Félix Auger-Aliassime. Le Québécois est passé du 106e rang de l’ATP au 21e. Le tennisman de 19 ans a fait preuve d’une belle constance tout au long de la saison, mais n’a pas réussi à remporter un titre majeur malgré trois participations à des finales.

Auger-Aliassime sera aussi en action lors des Jeux olympiques de Tokyo, aux mois de juillet et d’août. Ce sera pour lui un défi excitant et une autre occasion de défendre les couleurs de son pays, comme il l’a fait brièvement à la Coupe Davis en 2019.

Jennifer Abel

Parlant des JO, la Québécoise Jennifer Abel est elle aussi un bel espoir de médaille. La plongeuse de 28 ans en sera déjà à une quatrième participation aux Jeux. L’année 2019 a été une autre année faste pour elle, puisque l’athlète a terminé au premier rang des Séries mondiales de la FINA.

Il sera aussi intéressant de surveiller ce qu’Abel pourra faire en plongeon synchronisé, accompagnée pour la première fois aux Jeux olympiques par Mélissa Citrini-Beaulieu, une autre représentante de la Belle Province.

Alexis Lafrenière

L’année 2020 d’Alexis Lafrenière commencera sur les chapeaux de roue, avec la présentation du Championnat du monde junior. Après avoir représenté le Canada sur la scène internationale, l’attaquant de l’Océanic de Rimouski devra terminer sa saison 2019-2020 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en beauté.

S’il continue sur sa lancée phénoménale et qu’il est bien remis d’une blessure subie pendant un match du tour préliminaire du Mondial junior, Lafrenière pourrait être repêché au premier rang en juin lors de l’encan 2020 de la Ligue nationale de hockey. Il serait d’ailleurs le premier Québécois depuis Marc-André Fleury en 2003 à accomplir ce fait d’armes.

Jonathan David

On ne le connait pas beaucoup en Amérique du Nord, mais Jonathan David est en train de tout casser au soccer, en Belgique. Le milieu de terrain de 19 ans vient tout juste d’être nommé joueur canadien de l’année par Soccer Canada et a été le meilleur buteur de la Gold Cup en 2019.

Avec le club de La Gantoise, David compte 13 buts et huit passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison. S’il continue sur sa lancée, il pourrait imiter son compatriote Alphonso Davies (Bayern Munich) et rejoindre une puissance européenne très bientôt.

Luka Doncic

Si on se tourne vers le basketball, c’est plutôt un athlète du Vieux Continent qui devrait continuer à faire écarquiller des yeux en 2020. En effet, le Slovène Luka Doncic connaît des débuts dignes des grands avec les Mavericks de Dallas.

Le meneur de jeu de 20 ans accumule les «triples-doubles» plus rapidement que Magic Johnson et LeBron James au même âge et s’est permis d’effacer le nom de Michael Jordan et de bien d’autres grands du livre des records.