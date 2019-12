But style lacrosse: Svechnikov partage son secret

En 1996, un dénommé Mike Legg a inventé le but du type «lacrosse» alors qu’il portait les couleurs des Wolverines du Michigan dans la NCAA. En 2003, Sidney Crosby avait imité Legg en marquant de la même façon avec l’Océanic de Rimouski, dans la LHJMQ.

Ce jeu, où un attaquant se place derrière le filet et parvient à coller la rondelle sur sa palette pour ensuite la soulever et la loger dans le dos du gardien, n’existait pas encore dans la LNH. C’était avant cette saison. C’était avant Andreï Svechnikov.

Svechnikov a déjà marqué deux buts de cette façon depuis le début de la campagne. L’ailier gauche des Hurricanes de la Caroline a joué ce tour une première fois au gardien David Rittich des Flames de Calgary le 29 octobre.

Il a répété son petit tour de magie le 17 décembre contre Connor Hellebuyck et les Jets de Winnipeg.

«J’attendais le moment où il était pour sortir ce jeu dans un match, a dit l’entraîneur Rod Brind’Amour à la veille du passage du Canadien au PNC Arena de Raleigh. Ça fait plus d’un an que je le vois réussir ce but à l’entraînement. Je n’ai pas sursauté derrière le banc. Il a déjà deux buts à sa fiche. Ce sera plus difficile d’en marquer un troisième. Dès qu’il se placera derrière le filet, les défenseurs et le gardien se méfieront.»

Une bonne glace

Svechnikov sait qu’il tentera encore sa chance. Le Russe a partagé une partie de son secret avec les représentants du Journal et de TVA Sports après un entraînement des Canes, lundi.

«Je dois reparler de mes deux buts “lacrosse” assez souvent, mais ça ne me dérange pas, a dit Svechnikov avec le sourire. J’espère en marquer encore plus.»

«J’ai pratiqué ce jeu des centaines de fois. J’ai réussi à le faire à plusieurs reprises lors de nos entraînements. L’an dernier, j’avais tenté une première fois contre les Islanders [de New York], mais j’avais touché la barre horizontale. La clé pour réussir ce jeu, c’est la pratique. Tu dois ensuite profiter d’une bonne glace et tu dois réussir à soulever la rondelle rapidement sur ta palette.»

En pleine ascension

De l’avis des recruteurs, il y avait deux jeunes phénomènes au repêchage de 2018 : Rasmus Dahlin et Svechnikov. Les Sabres de Buffalo ont fait de Dahlin le premier de classe, et les Hurricanes ont suivi avec la sélection de Svechnikov. C’était tout juste avant le choix de Jesperi Kotkaniemi par le Canadien.

Svechnikov a obtenu 37 points (20 buts, 17 aides) en 82 matchs à sa première saison en Caroline. C’était de bons chiffres pour un jeune attaquant de 18 ans, mais ce n’était pas phénoménal. À sa deuxième année à Raleigh, l’ailier de 6 pi 2 po et 195 lb a déjà plus de points que lorsqu’il était une recrue avec 38 points (17 buts, 21 passes) en 39 parties.

«Je voulais produire encore plus cette année. L’an dernier, j’étais une recrue et je découvrais la réalité de la LNH. Cette saison, je suis plus confiant et j’obtiens des présences en supériorité numérique. Je peux montrer mon meilleur hockey.»

Jordan Staal, un autre ancien deuxième choix au total lors du repêchage de 2006, est très élogieux de son partenaire de trio.

«Tu peux voir dans ses yeux qu’il a comme objectif d’être une super-étoile dans la LNH. Il fait les bonnes choses pour y parvenir. Dès le camp, tu pouvais te douter qu’il connaîtrait une très grosse saison. Il a tous les outils pour connaître du succès : le physique, la robustesse, des mains incroyables, un bon tir et le travail.»