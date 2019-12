Le plus beau «man cave» du Canadien

Publié aujourd'hui à 12h27

Mis à jouraujourd'hui à 12h34

Sonny Peters est un grand fan du Canadien.

Non, excusez-moi, Sonny est un grand, grand, grand fan du Canadien!

Son sous-sol peut en témoigner. Le plus beau «man cave» que j'ai vu de ma vie est chez lui, à Saint-Lazare.

En 1993, après la conquête de la dernière Coupe Stanley du CH, il rencontrait son idole Patrick Roy dans un Zellers de Pointe-Claire. Le partisan du Tricolore n'était âgé que de 13 ans à l'époque. Sonny mettait ainsi la main sur son premier autographe à vie, le premier d'une fichue grosse collection.

Menuisier de formation, ce père de famille s'est d'abord construit un bar qu'il a ensuite entouré de ses plus belles pièces de collection. Dans ce décor de rêve, on retrouve sur les murs des dizaines de chandails d'anciennes gloires du Tricolore et de légendes la LNH, des casques, bâtons, gants, jambières, rondelles, figurines, affiches et même la Coupe Stanley! Tous authentiques et tous autographiés! La totale, la vraie affaire. (À voir dans la vidéo ci-dessus)

Son petit «Temple de la renommée» comprend également un jeu de hockey sur table, une table de baby-foot, une table de billard, une table de ping-pong, une machine à boules, un jeu d'arcade et une machine à pop-corn Tous personnalisés à l'effigie du Canadien. Oui, oui, je vous promets, c'est tout simplement hallucinant.

Le plus grand souhait de Sonny serait de mettre la main sur un chandail autographié de Ken Dryden. Les collectionneurs le savent. L'ancien gardien et membre du Temple de la renommée n'a pas l'habitude de signer des items de collection.

Son autre plus grand souhait serait d'inviter le bon Patrick Roy à regarder un match dans son sous-sol. Patrick, si tu lis ces quelques lignes, l'invitation est lancée! Tu ne le regretteras pas!

Ah et pour ceux qui se demandent combien peut coûter un tel paradis?? Sonny vous répondra tout simplement que son amour pour le CH n'a pas de prix.