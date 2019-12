La fin pour Freddie Kitchens à Cleveland

La saison vient tout juste de prendre fin pour plusieurs équipes de la NFL, mais déjà une équipe a décidé de limoger son entraîneur-chef, dimanche. En effet, les Browns de Cleveland n’ont pas retenu les services de Freddie Kitchens.

L’homme de 45 ans en était à sa première saison à la barre de l’équipe. La formation de l’Ohio a conservé une fiche de 6-10 cette année, dont une défaite au dernier match de la saison contre les Bengals de Cincinnati, qui ont obtenu la pire fiche de la NFL (2-14).

«Nous sommes déçus des résultats et pensons qu’un changement est nécessaire, a indiqué le directeur général John Dorsey à la suite du dernier match des Browns sur le fil Twitter des siens. Freddie est une bonne personne et un bon instructeur.»

«Nous remercions Freddie pour son travail et son investissement au sein de cette organisation, mais nous n’avons pas connu du succès, ni vu place à l’amélioration avec lui dans le futur, ont mentionné les copropriétaires Dee et Jimmy Haslam. Nous voulons amener un meneur au sein de cette équipe. Nous sommes heureux du noyau de joueurs en place et nous voulons construire et développer autour d’eux en amenant un entraîneur qui permettra aux joueurs de connaître un maximum de succès.»

Kitchens est le premier entraîneur-chef à se faire remercier au terme de la saison. Son congédiement survient à la veille du célèbre «Black Monday», première journée suivant la saison régulière de la NFL au cours de laquelle plusieurs entraîneurs perdent généralement leur emploi.