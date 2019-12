Il pleut des buts à Sunrise!

Accusant un déficit de 2 à 1 après 20 minutes de jeu, les Canadiens n’ont pas pris de temps pour se mettre en marche en début de deuxième période.

C’est d’abord Jeff Petry qui a fait bouger les cordages, après 80 secondes de jeu, grâce un tir extrêmement précis par-dessus le bloqueur du gardien Sergei Bobrovsky, dans la lucarne, ce qui ramenait tout le monde à égalité. Nick Suzuki a récolté une mention d’aide sur la séquence.

La recrue a ensuite mis la table pour Max Domi, qui a marqué 52 secondes plus tard, d’un tir de l’enclave.

La séquence s’est terminée avec le deuxième but du match d’Aleksander Barkov, une minute et demie plus tard, qui a complété un superbe échange entre Evgenii Dadonov et Jonathan Huberdeau.

Après seulement 3 :41, la marque était de de 3 à 3.