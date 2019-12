Ovechkin refait le coup

Pour une deuxième saison consécutive, l’attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin a décidé de faire une croix sur le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH), dans le but de prioriser sa santé.

C’est ce qu’a révélé vendredi celui qui a été élu capitaine de la section Métropolitaine lors d’un vote populaire. C’est d’ailleurs la deuxième année de suite qu’il recevait ce rôle, sans toutefois remplir ses fonctions.

«Merci aux amateurs d’avoir voté pour moi, a dit Ovechkin au site internet de la LNH. C’est une décision difficile, mais je dois écouter mon corps. Je dois me préparer pour la deuxième moitié de la saison. Je dois rester en santé et me concentrer sur autre chose.»

Cette décision n’est pas sans conséquence, puisque le grand Russe devra obligatoirement rater une rencontre de saison régulière. Les Capitals devront choisir de le laisser à l’écart face aux Islanders de New York le 18 janvier ou face au Canadien de Montréal le 27 janvier.

«Tu n’as pas envie de rater une partie, mais les règles sont les règles, a-t-il admis. Dieu merci, je suis en santé, et j’ai pris cette décision parce que j’ai envie d’être en forme pour les séries éliminatoires.»

Cette saison, «Ovie» se classe quatrième pour les buts marqués dans le circuit Bettman, avec 23. Au total, il compte 37 points en 39 matchs.

Les autres capitaines nommés par les amateurs sont Connor McDavid (Pacifique), Nathan MacKinnon (Centrale) et David Pastrnak (Atlantique). Le reste des joueurs sera choisi par le département des opérations hockey de la LNH.