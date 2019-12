Jaroslav Halak au sommet de la LNH

Il est surprenant de constater que Jaroslav Halak, avec 50 jeux blancs depuis le début de sa carrière, en compte cinq de plus que Carey Price.

Le débat entre Halak et Price date d’une autre époque, mais force est de constater que le Slovaque aura toujours été un abonné des blanchissages.

Même s’il n’a effectué que 16 départs avec les Bruins de Boston cette saison, Halak domine ainsi la Ligue nationale de hockey (LNH), à égalité avec trois autres gardiens, avec trois jeux blancs. En éteignant les Sabres de Buffalo vendredi soir, il est par ailleurs devenu seulement le 31e gardien à atteindre le plateau des 50 blanchissages dans l’histoire de la LNH.

«C’est spécial, mais l’important, c’est la victoire d’équipe présentement, a commenté Halak, sur le site web des Bruins, au terme de la rencontre de vendredi. Nous avions besoin de points et nous les avons obtenus. Ça n’aurait pas dérangé si le pointage avait été de 3 à 2 ou encore 3 à 1. C’est encore plus spécial quand c’est un jeu blanc, mais c’est un sport d’équipe et nous avons eu la victoire.»

Martin Brodeur seul en tête

Après avoir signé neuf jeux blancs en 80 départs avec le Canadien de Montréal entre 2007 et 2010, Halak a répété l’exploit 41 fois par la suite. Il a eu particulièrement du succès à ce chapitre dans l’uniforme des Blues de St. Louis, avec 20 blanchissages en 156 départs.

Parmi les 30 autres gardiens à avoir réussi 50 blanchissages ou plus, le Québécois Martin Brodeur vient évidemment en tête de liste, avec 125. Suivent dans l’ordre Terry Sawchuk (103), George Hainsworth (94) et Glenn Hall (84).