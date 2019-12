Jean Pascal toujours champion

Jean Pascal a conservé son titre régulier WBA des mi-lourds dans la controverse, samedi, à Atlanta.

Malgré une remontée de Badou Jack dans les cinq derniers rounds, le Lavallois a gardé sa ceinture grâce à une décision partagée des juges. Elle va comme suit : 114-112 Jack, 114-112 Pascal, 114-112 Pascal.

Pascal s'est dit ouvert à accorder une revanche au Suédois.

«Bien sûr que je crois avoir gagner. Mais c'est ce que c'est...», a-t-il déclaré après le combat.

Round 1

Badou Jack atteint Jean Pascal de plusieurs jabs au corps et le surprend d’une droite. Le Lavallois ne se laisse pas intimider et touche la cible plusieurs fois par la suite.

Avantage Pascal.

Round 2

Pascal mise sur son jab, qui paie. Le Lavallois tente plusieurs combinaisons. Jack a droit à un boxeur en forme, qui évite plusieurs attaques. Pascal perd l'équilibre et chute dans les câbles dans les six dernières secondes du round.

Avantage Pascal.

Round 3

Pascal est solide. Le plus agressif des deux, il ne concède pas beaucoup d'espace à son rival. Il bouge avec fluidité entre ses attaques. Jack encaisse un bon crochet et place une droite efficace au visage du Québécois. Mais Pascal est DO-MIN-ANT.

Avantage Pascal.

Round 4

Jack commence en force et amène Pascal dans les câbles. Ce dernier s'impose avec plusieurs crochets et un uppercut. Le Lavallois place un solide coup au corps de son rival dans la dernière minute. PUIS PASCAL ENVOIE JACK AU TAPIS À L'AIDE D'UNE DROITE. Le Suédois est sauvé par la cloche!

Avantage Pascal!

Round 5

Pascal veut en finir. Jack résiste, mais encaisse. Pascal multiplie les coups au corps et lance quelques bonnes droites. Pascal martèle son adversaire en fin de round et s'assure de gagner l'engagement.

Avantage Pascal.

Round 6

Pascal est plus en mode défensif. Est-ce une stratégie pour déstabiliser Jack? Lorsqu'il sort de sa coquille, le Québécois lance des attaques calculées. Jack touche la cible quelques fois, sans faire de dommages.

Avantage Jack.

Round 7

Les deux boxeurs misent sur le jab. Ils cherchent une ouverture. Jack ne lâche pas Pascal des yeux. Le pourchassé est moins précis, moins menaçant que lors des rounds précédents. Ça change dans les 20 dernières secondes et Pascal va chercher des points tout juste avant la cloche.

Avantage Pascal.

Round 8

Une gauche de Pascal touche le corps de Jack. Le Québécois manque de souffle en milieu de round. Jack en profite... mais est-ce une ruse? Pascal réplique aussitôt, mais ça ne l'aide pas à empocher le huitième round. Jack impose quelques jabs mous avant la cloche.

Avantage Jack.

Round 9

Jack est de plus en plus agressif. Pascal tente de lui faire mal, mais ne parvient plus à enchaîner les combinaisons. Une droite fait mal à Jack, mais c'est le Suédois qui s'illustre davantage. Jean est en baisse d'énergie. Manque de précision et de fougue.

Avantage Jack.

Round 10

Pascal danse dans le ring. Les pugilistes se retrouvent au centre de l'arène. Échange de coups. Jack est le plus précis, mais de peu.

Avantage Jack.

Round 11

Jack veut passer à l'attaque pour en finir. Solide crochet de gauche à la tête de Pascal. Les jabs du Suédois sont efficaces.

Avantage Jack.

Round 12

Le tout pour le tout. Pascal vise la tête, mais Jack l'atttend avec des jabs et dégaine. Les droites de Jack atteignent Pascal au visage et... IL TOMBE. Le réservoir du Québécois est vide. Jack ne le lâche pas. Deux gauches. Une droite de Jack l'atteint à la mâchoire. Rien ne fonctionne pour le Lavallois, qui veut tout laisser au 12e. Une bagarre de guerriers jusqu'à la cloche.

Avantage Jack.