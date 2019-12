Cette semaine dans l’univers de la WWE : NXT domine l’année 2019

Publié aujourd'hui à 12h57

Je profite de ma dernière chronique de l’année pour vous partager ce qui a retenu mon attention en 2019.

Lutteur de l’année

1- Johnny Gargano (NXT)

En termes de qualité de matchs, personne n’a eu une meilleure année que « Johnny Wrestling » dans tout l’univers de la WWE.

2- Adam Cole (NXT)

L’antagoniste de Gargano, il a probablement eu le match de l’année à SmackDown contre Daniel Bryan.

3- Bray Wyatt (Raw)

Personne n’a autant fait parler en 2019. Il n’a pas eu les combats qu’on espérait et la damnée lumière rouge n’a pas aidé, mais il a été le lutteur qui a suscité le plus de réaction.

Lutteuse de l’année

1- Becky Lynch (Raw)

Difficile de ne pas donner la première place à celle qui a remporté le plus gros match de l’histoire de la division féminine de la WWE. Elle a perdu un peu de valeur en cours de route, mais tout de même, elle a eu une belle constance.

2- Shayna Baszler (NXT)

Une autre belle année pour Baszler, qui a dominé sa division à NXT. Elle est prête pour Raw ou SmackDown. Sa victoire à Survivor Séries en dit long sur son appréciation à l’interne.

3- Rhea Ripley (NXT)

Le fan moyen ne savait pas qui elle était en début d’année, mais par la fin de celle-ci, son nom était sur toutes les lèvres. Le futur de la division, point barre.

Équipe de l’année

1- Undisputed Era (NXT)

Que ce soit Fish et O’Reilly ou l’un des deux avec Roderick Strong, ils ont encore été dominants. Encore plus étant donné qu’ils sont à NXT, où on prend la division par équipe un peu plus au sérieux.

2- New Day (SmackDown)

La meilleure et surtout la plus constante, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Ils ont remporté les titres par équipe à deux reprises en 2019.

3- Street Profits (NXT et Raw)

Ils ont vraiment sorti de leur coquille cette année. Même s’ils ne luttent pas souvent à Raw, ils reçoivent plus de réactions des fans que la plupart des autres équipes.

Combat de l’année

1- Adam Cole c. Johnny Gargano (NXT TakeOver XXV)

À mon avis, il n’y a pas eu meilleur cette année. Une clinique de lutte que ces deux gars-là nous ont donnée.

2- Walter c. Tyler Bate (NXT UK TakeOver Cardiff)

Un match complètement différent mais qui a tout autant livré. Et dire que ces quatre lutteurs (avec Cole et Gargano) sont encore à NXT.

3- Kevin Owens, Keith Lee, Tommaso Ciampa et Dominik Dijakovic c. Undisputed Era (NXT TakeOver WarGames)

Entre l’entrée-surprise d’Owens et le match comme tel, c’est un des matchs que j’ai le plus aimé regarder cette année. Rien de trop scientifique, mais de l’action à 200%.

Meilleur moment de l’année

1-L’invasion de NXT

Cela nous a permis d’avoir le meilleur SmackDown de l’année, parmi les meilleures émissions hebdomadaires à NXT cette année, deux solides événements spéciaux, ses lutteurs sont plus connus et suscitent plus d’engouement et surtout, ça a changé la donne dans la guerre entre la WWE et AEW.

2-Becky Lynch qui remporte le titre à WrestleMania

Même si le match n’a pas été mémorable, le moment, lui, l’était. Surtout en direct.

3-Kofi Kingston qui remporte le titre à WrestleMania

J’ai vu des gens pleurer. Ça dit tout.

Pire moment de l’année

1- Tout de qui a entouré Crown Jewel.

Tout sauf l’invasion de NXT, seule conséquence positive des fameux «problèmes mécaniques» de l’avion.

2- Le match entre l’Undertaker et Goldberg

Deux gars qui auraient avantage à prendre leur retraite avant qu’un autre bête accident ne survienne.

3- Plusieurs décès d’anciens de la WWE

Non seulement 2019 a vu Harley Race, Mean Gene Okerlund, King Kong Bundy et Pedro Morales nous quitter, mais plusieurs Québécois sont également décédés cette année, dont Michel Dubois, René Goulet, Jacques Rougeau Sr. et Fernand Fréchette.

Prédictions 2020

En terminant, comme les 12 jours de Noël, j’y vais de 12 prédictions pour l’année qui s’en vient. Mais juste avant, j’aimerais rappeler que j’ai eu quatre bonnes prédictions sur 12 l’an dernier, pour une moyenne de 333, ce qui, au baseball, est excellent!

En effet, j’avais prédit que la finale de Mania serait Rousey-Flair-Lynch, que Raw et SmackDown reviendraient à Montréal, que Banks et Becky seraient les premières championnes par équipe de la nouvelle ère et que Seth Rollins remporterait le championnat Universel.

Voici celles pour 2020 :

• Kevin Owens remportera un titre majeur

• Ronda Rousey fera un retour

• CM Punk ne fera pas un retour dans l’arène comme lutteur

• Shayna Baszler sera championne féminine à Raw ou SmackDown

• La WWE va annoncer que WrestleMania 37 sera sur la côte ouest: Las Vegas ou L.A.

• John Cena luttera à WrestleMania 36

• Roman Reigns sera le bourreau de Bray Wyatt

• Montréal verra Raw revenir au Centre Bell; pas SmackDown cependant

• Keith Lee remportera le titre de NXT

• Ce sera la dernière année de l’émission 205 Live

• Cain Velasquez affrontera Brock Lesnar à WrestleMania 36

• Nigel McGuinness sera commentateur à Raw

Voici la carte la plus récente pour l'événement non-télévisé de SmackDown qui aura lieu demain à compter de 19:30 à la Place Bell. Si vous y allez, assurez-vous de venir me dire un petit bonjour! N'oubliez pas que la carte peut être sujette à changement.





Voici la carte la plus récente pour l’événement non-télévisé de SmackDown qui aura lieu demain à compter de 19:30 à la Place Bell. Si vous y allez, assurez-vous de venir me dire un petit bonjour! N’oubliez pas que la carte peut être sujette à changement.

• Le champion Universel Bray Wyatt c. Le Miz c. Daniel Bryan dans un match triple menace

• Roman Reigns c. Baron Corbin dans un match de cage

• La championne féminine de SmackDown Bayley c. Lacey Evans avec Nikki Cross comme arbitre spéciale

• Aussi: Le Québécois Sami Zayn, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, New Day, Dolph Ziggler, Sasha Banks, Cesaro, Elias et plusieurs autres.

Les Anti-Pods de la Lutte

Kevin Raphaël et moi-même vous présentons un spécial « prix de l’année » cette semaine, en plus de recevoir avec nous le lutteur Benjamin Tull. Une émission différente, mais toute aussi intéressante.

Alors voilà. L’année 2019 tire à sa fin et j’espère que vous avez eu autant de plaisir à suivre les activités de l’univers de la WWE que j’ai eu à le faire.

Je veux aussi prendre le temps de vous remercier tous et toutes qui me lisez chaque semaine et n’hésitez jamais à venir me jaser lutte sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. D’ailleurs, suite à ce blogue, laissez-moi savoir qui a été vos meilleurs lutteurs, lutteuses et moments de l’année 2019.

N’oubliez pas que la WWE ne prend jamais de pause. Ce qui veut dire que Kevin Raphaël et moi, on vous présente Raw cette semaine (le 1er janvier en fait). C'est le temps des vacances, alors entre deux morceaux de dinde, prenez le temps de nous écouter!

Je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes, ainsi qu’à vos familles!

Soyez prudents!

Matchs de la semaine

1) Roderick Strong c. Austin Theory

2) Keith Lee et Lio Rush c. Damian Priest et Tony Nese

3) Kevin Owens c. Mojo Rawley

Vidéo de la semaine

Les débuts de la Canadienne Chelsea Green à Raw

Résultats rapides

Des Moines, Iowa

• Kevin Owens a battu Mojo Rawley dans un match sans disqualification

• Bobby Lashlet. acc. par Lana a défait Cedric Alexander

• Drew McIntyre a vaincu Zack Ryder, acc. par Curt Hawkins

• Aleister Black a battu Deonn Rusman

• Buddy Murphy a défait Joeasa

• Ricochet a vaincu Tony Nese

• Charlotte Flair a battu Chelsea Green

• AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson ont défait Randy Orton et les Vikings

• Erick Rowan a vaincu Travis Horn

• Rusev a battu No Way Jose

• Le champion des États-Unis Rey Mysterio a défait Seth Rollins, acc. par AOP par disqualification

Vidéo de la semaine

Tout un match entre Strong et Theory

Résultats rapides

Winter Park, Floride

• Le champion nord-américain Roderick Strong a battu Austin Theory

• Isaiah Scott a défait Jack Gallagher

• Candice LeRae a vaincu Taynara

• Dominik Dijakovic a battu Bronson Reed

• Bianca Belair a défait Shotzi Blackheart

• Keith Lee et Lio Rush ont vaincu Damian Priest et Tony Nese

Vidéo de la semaine

Enfin, Sami dans un match à SmackDown!

Résultats rapides

Brooklyn, New York

• Le New Day et Braun Strowman ont défait Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn

• Carmella a battu Mandy Rose

• Bayley et Sasha Banks ont vaincu Dana Brooke et Lacey Evans

• Daniel Bryan a battu Le Miz et le Roi Corbin dans un match triple menace

• Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

