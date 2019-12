Un quart-arrière expulsé après un accès de colère

Mike Glass III, quart-arrière de l’Université Eastern Michigan, voudra sans doute oublier le Quick Lane Bowl que son équipe a perdu aux mains de l’Université de Pittsburgh, hier, à Detroit.

Non seulement son équipe a encaissé un revers crève-cœur de 34-30, mais en plus, Glass a été expulsé de la rencontre dans ses derniers instants après avoir distribué des coups à quelques adversaires, en plus d’atteindre solidement un arbitre au passage durant son accès de colère.

Glass a probablement atteint l’officiel par accident, mais ce dernier est celui qui, en fin de compte, a pris la plus grosse baffe.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus.