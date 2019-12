Une promotion pour Suzuki, «KK» à son poste

Les Canadiens étaient de retour à l’entraînement après la pause de Noël, vendredi, à Brossard.

Les attaquants Joel Armia et Paul Byron n'étaient pas de la séance. Le premier est blessé à une main et son cas sera réévalué à toutes les semaines, alors que le second soigne toujours sa blessure à un genou.

Dans ces circonstances, le jeune Nick Suzuki a bénéficié d’une promotion sur la deuxième unité, alors que l’Ontarien patinait aux côtés de Max Domi et Artturi Lehkonen.

Jesperi Kotkaniemi, tenu à l’écart du jeu depuis le 5 décembre par une blessure au haut du corps, patinait au centre du troisième trio en compagnie de Nick Cousins et de Jordan Weal.

La quatrième unité était composée et Nate Thompson, Riley Barber et d’une alternance entre Ryan Poehling et Lukas Vejdemo.

Le premier trio, celui de Phillip Danault, était évidemment intact.

Le CH affrontera le Lightning à Tampa samedi, et les Panthers à Sunrise le lendemain.