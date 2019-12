Un espoir du CH s'illustre dans un gain des Américains

Malgré les six buts de son équipe, le jeune espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield a été blanchi pour une deuxième fois en autant de matchs au Championnat mondial de hockey junior, vendredi à Ostrava, lorsque les États-Unis ont disposé de l’Allemagne 6 à 3.

Caufield n’avait pas non plus été en mesure d’inscrire son nom à la feuille de pointage, jeudi, lors du match remporté 6 à 4 par le Canada.

L’Américain Shane Pinto, qui a été sélectionné en deuxième ronde par les Sénateurs d’Ottawa lors du plus récent repêchage, a bien fait avec un but et deux mentions d’aide. Son compatriote Trevor Zegras, choisi neuvième au total par les Ducks d’Anaheim en juin dernier, a pour sa part récolté quatre aides.

Les Allemands ont embêté la formation américaine dans cette partie, menant d’ailleurs par le pointage de 3 à 2 à mi-chemin dans la rencontre. Le jeune John Peterka, qui est âgé de seulement 17 ans, s’est signalé avec deux buts.

Le Kazakhstan s’est bien défendu

Une seule autre rencontre était présentée vendredi. Dans ce match, le Kazakhstan a longtemps résisté avant de s’incliner par la marque de 3 à 1 contre la Slovaquie à Trinec.

Daniel Vladimir Tkac a inscrit le but vainqueur avec moins de trois minutes à écouler à la troisième période, tandis que les Slovaques ont complété dans une cage déserte.

C’est le gardien de but Samuel Hlavaj, du Phoenix de Sherbrooke, qui était devant le filet de la Slovaquie. Il a complété sa journée de travail avec 22 arrêts.

L’attaquant Maxim Musorov, 18 ans, a été l’unique buteur de son équipe, lui qui avait aussi marqué deux des trois buts dans une autre défaite du Kazakhstan pour ouvrir la compétition.