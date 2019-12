Un dernier dimanche rempli d’enjeux importants

Dans le balado «La Zone payante», nous vous présentons les principales batailles à surveiller pendant le dernier dimanche de football de la saison régulière de la NFL.

Nous revenons aussi sur l’embauche de la semaine, le retour de Marshawn Lynch - le «Beast Mode» - à Seattle et l’arrivée possible du turbulent Antonio Brown chez les Saints de La Nouvelle-Orléans. Nous parlons également des demi-finales nationales de la NCAA, qui opposeront LSU à Oklahoma et Ohio State à Clemson, tout en y allant de nos prédictions de la semaine. Nous concluons le balado avec la classique «Chronique au bar».

Nous vous présentons pour la dernière fois cette année notre segment 100% fantasy, dans lequel nous proposons quelques trucs pour préparer les formations des différents pools dans lesquels vous avez su naviguer jusqu’à la finale. On vous donne ainsi l’identité de cinq hommes à faire jouer absolument, cinq joueurs à laisser sur le banc et cinq autres à aller chercher dans le pool de joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite.

- La «Zone payante» est coanimée par Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.