Robin Lehner ne se laissera pas faire

Le gardien de but des Blackhawks de Chicago Robin Lehner se mesurera à l’équipe avec laquelle il a connu le plus de succès dans sa carrière, les Islanders de New York, vendredi soir, et a bien l’intention de frustrer ses anciens coéquipiers.

«Je n’ai pas envie d’accorder un but à certains de ces joueurs, a déclaré Lehner au site NHL.com. J’ai toujours été bon face à mes anciennes équipes. J’espère que ça continuera ainsi.»

L’homme de 28 ans n’a disputé qu’une seule saison avec les «Isles», mais il a conclu la saison 2018-2019 avec les meilleures statistiques individuelles de sa carrière, en plus de mériter les trophées William-Jennings (avec Thomas Greiss) et Bill-Masterton, ce dernier couronnant notamment la bataille contre l’alcoolisme de Lehner.

«Il joue bien pour nous, a mentionné l’attaquant Patrick Kane, qui croit également que le Suédois a un impact positif dans le vestiaire. [...] Ses capacités athlétiques sont impressionnantes pour sa taille [6 pi et 4 po et 240 lb]. Il faut voir le genre d’arrêt qu’il fait en roulant sur le dos ou étendu sur la patinoire; parfois, il bloque aussi des tirs de façon normale. Il est vraiment un gardien unique et plutôt impressionnant dans son style.»

«Je crois qu’il a été notre meilleur joueur cette saison», a-t-il ajouté. C’est un beau compliment venant de la bouche de Kane, qui comptait tout de même 46 points en seulement 38 parties cette saison, avant les rencontres de vendredi soir.

Pas une saison facile

Lehner fait de son mieux pour maintenir les Hawks à flot. Ceux-ci occupent le dernier rang de la section Centrale du classement de la Ligue nationale de hockey et ont récemment appris qu’ils devront se passer des défenseurs Brent Seabrook et Calvin de Haan pour le reste de la saison régulière.

«À la fin de la journée, le travail d’un gardien de but est assez simple : essayer de bloquer des tirs, peu importe le contexte, a admis Lehner. Il faut faire ça et batailler le mieux possible. Les résultats viennent d’eux-mêmes. On travaille là-dessus, en espérant que ça devienne de plus en plus facile.»