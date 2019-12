«Je dois vivre avec ça» - Olivier Rodrigue

Le gardien Olivier Rodrigue fait contre mauvaise fortune bon cœur depuis son arrivée en République tchèque.

Considéré comme le favori pour décrocher le rôle du titulaire masqué d’Équipe Canada junior (ÉCJ) avant le début du camp de sélection final à Oakville, à la mi-décembre, il doit plutôt se contenter de jouer les spectateurs à Ostrava pendant que Nico Daws et Joel Hofer occupent respectivement les deux premiers postes dans la hiérarchie.

Contrairement à Rodrigue, ceux-ci n’avaient jamais arboré l’uniforme à la feuille d’érable sur la scène internationale. Malgré ce désaveu, le portier des Wildcats de Moncton savoure pleinement son expérience.

«On est tous des numéros 1. Il fallait qu’ils prennent une décision. Je dois vivre avec ça. Mon but pour l’instant n’est peut-être pas d’aider l’équipe sur la glace, mais tout ce que je peux faire, c’est de travailler encore plus fort dans les pratiques et d’être un bon coéquipier», a-t-il confié aux médias québécois.

Partageant la même chambre que le défenseur Bowen Byram à l’hôtel, Rodrigue ne rate aucune activité d’équipe, bien qu’il soit le seul joueur jusqu’ici à laisser son équipement rangé les jours de match.

«Je suis avec les gars comme tout le monde. Je prends l’autobus en même temps que tout le monde, je m’entraîne en même tout le monde. Je suis dans l’équipe, j’ai ma chambre avec un autre co-chambreur et on a autant de plaisir», a assuré l’espoir des Oilers d’Edmonton qui a souligné le boulot du partant Daws (28 arrêts) face aux Américains, jeudi.

L’entraîneur-adjoint André Tourigny a d’ailleurs salué l’attitude du gardien de 19 ans.

«Ce n’est pas la première fois que j’ai un troisième gardien; c’est la première fois que j’en ai un comme ça qui est impliqué et qui est content d’être là et d’être avec les gars. C’est sûr qu’en dedans de lui, il est déçu, mais jamais il le démontre et c’est un coéquipier extraordinaire.»

Du père dans le nez

Le choix de deuxième tour en 2018 s’affaire à offrir son expertise par rapport à ce qu’il constate pendant les rencontres, comme quoi la pomme n’est pas tombée bien loin de l’arbre. Son père Sylvain est responsable du développement des gardiens dans l’organisation des Oilers.

«C’est peut-être de famille!, a-t-il rigolé. «L’organisation me traite bien. J’ai quelques notes à prendre. Je reste impliqué. Je regarde surtout les gardiens de but, ce que je pourrais faire pour aider notre instructeur des gardiens en analysant.»

Résidents de Bakersfield, en Californie, les parents du jeune homme ont d’ailleurs fait le voyage en Europe pour assister au tournoi. Rodrigue ne les avait pas vus depuis quelques mois.

«Maman s’ennuyait beaucoup et je peux dire que moi aussi.» L’esprit des Fêtes à son meilleur.