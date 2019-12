Les événements sportifs qui ont marqué la décennie

Si certains souvenirs restent à jamais graver dans nos mémoires, d’autres tombent rapidement aux oubliettes. Les événements suivants ont définitivement laissé leur empreinte sur la dernière décennie et ils resteront bien présents dans nos têtes.

Des Jeux olympiques à la maison

Le Canada a terminé au premier rang des médailles d’or aux Jeux olympiques de 2010, à Vancouver, avec une récolte de 14, la plus marquante étant celle gagnée en hockey sur glace. Sidney Crosby avait alors fait résonner les cris de joie dans le pays en entier grâce à son fameux but en prolongation contre les Américains. Joannie Rochette a probablement remporté la deuxième médaille la plus significative pour l’unifolié, elle qui devait composer avec le décès de sa mère quelques jours à peine avant la compétition.

La domination des «Pats»

Chaque apparition des Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl semble accompagnée d’un moment inoubliable. En 2015, contre les Seahawks de Seattle, Malcolm Butler est devenu le héros du Massachusetts grâce à son interception victorieuse à la ligne d’une verge avec quelques secondes à jouer au match. En 2017, les «Pats» ont comblé un déficit de 25 points (28 à 3) lors de la deuxième demie, pour finalement vaincre les Falcons d’Atlanta en prolongation. En 2018, ils ont été victimes du «Philly Special» et de la performance du quart-arrière substitut Nick Foles.

La surprise de la décennie

Leicester City a causé la plus grande surprise de l’histoire en 2016, en Angleterre. L’équipe de soccer menée par Jamie Vardy a déjoué tous les pronostics pour gagner le championnat de la première division anglaise. Un simple pari de 10$ pour cette formation au début de la saison 2016 pouvait rapporter 50 000$.

108 ans plus tard

Aucun amateur sportif n’a connu des moments plus difficiles que ceux des Cubs de Chicago, mais la malédiction de la formation de l’Illinois s’est conclue en 2016. Les Cubs ont finalement remporté la Série mondiale, 108 ans après leur dernier triomphe.

Une coupe pour «Ovi»

Toute la planète hockey s’est exclamée «Finalement!» lorsqu’Alex Ovechkin a mis la main sur sa première coupe Stanley lors de la saison 2017-2018, après plusieurs années infructueuses. Du même coup, il jetait un peu d’ombre sur une première année historique des Golden Knights de Vegas au sein de la Ligue nationale de hockey.

Enfin un championnat à Cleveland

Qu’est-ce qui est encore plus impressionnant qu’une équipe qui termine la saison avec une fiche historique de 73-9, abattant plusieurs records au passage? Une autre équipe qui les défait pour remporter le championnat, tout en devenant la première à combler un déficit de 3-1 lors de la finale. C’est exactement ce que LeBron James et les Cavaliers de Cleveland ont réalisé contre Stephen Curry et les Warriors de Golden State en 2016.

Une première canadienne

Le Giro d’Italie a pris une importance encore plus grande que le Tour de France en 2012, pour le Canada. Le cycliste Ryder Hesjedal est alors devenu le premier canadien à remporter un Grand Tour cycliste, devançant l’Espagnol Joaquim Rodriguez lors de la dernière journée de compétition.

Le triomphe des Raptors

Le premier trophée Larry O’Brien des Raptors de Toronto a rallié un pays complet. Le moment le plus marquant de leur triomphe est toutefois survenu en finale de l’association Est, alors que Kawhi Leonard a réussi un tir qui a frappé l’anneau à quatre reprises avant de rentrer dans le panier à la toute dernière seconde du septième match.