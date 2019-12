La mère des frères Benn leur envoie un message

Le temps des fêtes est le moment idéal pour se choisir des résolutions pour l’année à venir. Dans le cas des frères Jamie et Jordie Benn, c’est leur maman qui a choisi cette année.

En effet, Heather Benn a décidé d’offrir des visières à ses garçons dans leur bas de Noël. Dans une publication Snapchat de la femme de Jordie, Jessica Kohout, ont peu voir les deux patineurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) recevoir leur cadeau avec stupéfaction et plaisir.

Selon le réseau Sportsnet, moins d’une trentaine de joueurs du circuit Bettman ne porte pas cette pièce d’équipement et le duo de frères fait partie de ce groupe. Le port de la visière est obligatoire depuis la campagne 2013-2014, mais les patineurs qui évoluaient dans la LNH avant le début de cette saison détiennent une «clause grand-père».

Jamie évolue dans la meilleure ligue au monde depuis 2009 et est le capitaine des Stars de Dallas. Jordie y patine depuis 2011 et a porté les couleurs des Stars, du Canadien de Montréal et des Canucks de Vancouver.