Un espoir des Sabres comme capitaine

La formation américaine pour le Championnat du monde de hockey junior a choisi Mattias Samuelsson comme capitaine pour le prestigieux événement qui se déroulera du 26 décembre au 5 janvier en République tchèque.

Le défenseur de 19 ans a été le choix de deuxième tour (32e au total) des Sabres de Buffalo au repêchage de 2018.

Samuelsson sera épaulé par le défenseur K’Andre Miller et l’attaquant Oliver Wahlstrom dans son leadership. Le premier est un espoir des Rangers de New York et les droits du second appartiennent aux Islanders de New York.

Les trois jeunes hockeyeurs ont participé à la dernière édition du Championnat du monde de hockey junior, où les États-Unis ont remporté la médaille d’argent.

«Je suis excité à propos de ce groupe, a indiqué l’entraîneur-chef de l’équipe américaine, Scott Sandelin, au site internet de la Ligue nationale. Nous avons cinq joueurs qui sont de retour et ils seront très importants pour notre équipe. [...] la maturité et le leadership qu’ils ont démontré étaient ce que nous désirions.»

En plus des trois patineurs qui ont obtenu une lettre sur leur chandail, l’attaquant Jack Drury et le gardien Spencer Knight étaient aussi de l’édition précédente.

Les États-Unis amorceront leur tournoi avec un affrontement contre le Canada, jeudi.