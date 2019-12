Roman Josi réalise une première en plus de 10 ans

Le vétéran des Predators de Nashville Roman Josi est devenu lundi le premier défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) en plus de 10 ans à inscrire un but dans cinq matchs consécutifs en saison régulière.

Josi a déjoué le gardien des Coyotes de l’Arizona Antti Raanta en troisième période d’une victoire de 3 à 2 au Bridgestone Arena. Celui ayant aussi obtenu une mention d’aide pendant la soirée a amassé neuf points, incluant sept filets, lors de sa séquence fructueuse s’étant amorcée le 16 décembre.

Le dernier arrière ayant traversé une série de cinq parties ou plus avec un but était Mike Green. À l’époque avec les Capitals de Washington, il s’était exécuté dans huit affrontements de suite entre les 27 janvier et 14 février 2009, ce qui représente la plus longue séquence de l’histoire de la LNH.

«Tant et aussi longtemps que vous travaillez, vous allez profiter de bonds favorables pour marquer des buts, a affirmé Josi au site NHL.com. Récemment, je sens qu’on a plus le cœur à l’ouvrage. L’effort est là et c’est pourquoi nous avons de la chance.»

Cette saison, Josi a totalisé 14 buts et 21 aides pour 35 points en 36 sorties. Les «Preds» occupent le neuvième rang de l’Association de l’Ouest avec 42 points.