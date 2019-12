Floyd Mayweather fils, le plus riche des plus riches

Floyd Mayweather fils porte à merveille son surnom de «Money», puisque le célèbre boxeur est l’athlète ayant été le mieux payé dans le monde durant la décennie 2010, d’après un palmarès du magazine «Forbes» publié cette semaine.

Sans toucher un seul chèque d’un propriétaire de concession sportive ou d’un commanditaire, le pugiliste a totalisé 915 millions $ au cours des 10 dernières années, surtout grâce à son entreprise Mayweather Promotions.

D’ailleurs, ses deux combats contre Manny Pacquiao (en 2015) et Connor McGregor (en 2017) lui ont valu plus de 500 millions $; les deux duels ont constitué les soirées à la carte les plus lucratives de l’histoire du sport.

Les deux plus proches poursuivants de l’Américain sont les vedettes du soccer européen Cristiano Ronaldo (800 millions $) et Lionel Messi (750 millions $).

Le top 5 de «Forbes» est complété par le porte-couleurs des Lakers de Los Angeles LeBron James (680 millions $), qui a bonifié ses revenus grâce à de nombreuses commandites lui ayant rapporté davantage que ses 270 millions $ en salaire, et le Suisse Roger Federer (640 millions $). Le joueur de tennis a notamment signé une entente de 10 ans et de 300 millions $ avec Uniqlo en 2018.

Le classement ne comprend aucun athlète de la Ligue nationale de hockey, du baseball majeur et de la NFL.

Les athlètes les mieux payés de la décennie 2010

6 – Tiger Woods (golf): 615 millions $

7 – Phil Mickelson (golf): 480 millions $

8 – Manny Pacquiao (boxe): 435 millions $

9 – Kevin Durant (basketball): 425 millions $

10 – Lewis Hamilton (course automobile): 400 millions $