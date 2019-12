La séquence des Raptors freinée

Au lendemain d’une remontée historique, les Raptors de Toronto ont été incapables de récolter une sixième victoire consécutive, lundi, à Indianapolis, s’inclinant par la marque de 120 à 115 en prolongation contre les Pacers de l’Indiana.

Une fois de plus, Kyle Lowry a sonné la charge en attaque pour la troupe de Nick Nurse. L’athlète de 33 ans a inscrit 30 points, tout en ajoutant neuf mentions d’aide et six rebonds.

Serge Ibaka et Fred VanVleet ont épaulé leur coéquipier offensivement, en récoltant respectivement 23 et 21 points. Le second a ajouté 11 passes décisives pour obtenir un «double-double». OG Anunoby a aussi réussi cet exploit grâce à ses 15 points et 12 rebonds. Lui, Lowry, Ibaka et VanVleet ont tous joué plus de 40 minutes.

Pour sa part, Chris Boucher a été utilisé pendant 13 min 51 s par son entraîneur-chef. Le Québécois a amassé cinq points, en plus d’ajouter six rebonds et deux lancers bloqués.

Les Raptors auront la chance de commencer une nouvelle séquence victorieuse le jour de Noël, contre les Celtics de Boston.