Charles Leclerc prolonge avec Ferrari

Le Monégasque Charles Leclerc a prolongé de deux ans son contrat avec Ferrari, soit jusqu'en 2024, ont annoncé lundi le pilote et l'écurie italienne.

«Je suis extrêmement heureux d'annoncer que je vais rester avec la Scuderia Ferrari pour cinq ans de plus», a écrit le Monégasque de 22 ans sur Twitter.

Quatrième du championnat du monde de Formule 1 2019 pour sa première saison au volant d'une Ferrari, Charles Leclerc était déjà lié avec l'écurie italienne jusqu'en 2022. Auteur de sept pole positions, il est monté sur neuf podiums cette saison, dont deux victoires sur les mythiques circuits de Spa-Francorchamps et Monza.

Son coéquipier, le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel, dispose quant à lui d'un contrat jusqu'à fin 2020.

«Je suis impatient d'entretenir un lien encore plus fort avec l'équipe après ce qui a été une année 2019 intense et excitante», a ajouté Leclerc.

«Charles fait partie de notre famille depuis 2016», année de son entrée à la Ferrari Driver Academy, a rappelé le dirigeant de l'écurie, Mattia Binotto, dans un communiqué. Le Monégasque a débuté en Formule 1 au volant d'une Sauber en 2018.

«Avec chaque course de cette saison, notre envie de prolonger notre contrat avec Charles devenait plus évidente», a ajouté Mattia Binotto. «Cela démontre que Charles et Ferrari ont un avenir commun solide».

Le dirigeant de la Scuderia Ferrari a dit espérer, avec cette prolongation, «écrire de nombreuses nouvelles pages de l'histoire du Cheval cabré» (le surnom de l'écurie italienne).