Ceux qui se sont mis dans l’embarras en 2019

De nombreux individus reliés au monde du sport se sont mis dans l’embarras par leurs actions et leurs paroles en 2019. Voici quelques-uns d’entre eux :

Kavis Reed

En plein milieu de la saison, les Alouettes de Montréal ont surpris beaucoup de gens en congédiant leur directeur général Kavis Reed, évoquant un «manquement grave». Si le président des Moineaux, Patrick Boivin, n’a jamais indiqué la vraie raison de ce congédiement, des rumeurs persistantes indiquant qu’il aurait trafiqué la masse salariale de son équipe, qui est la propriété de la Ligue canadienne de football. En poste depuis décembre 2016, Reed n’a jamais connu de saison gagnante et a dû se contenter d’une faible fiche de 10-30.

Don Cherry

Le commentateur sportif a poussé le bouchon trop loin en 2019. L’ancien entraîneur de la Ligue nationale de hockey (LNH) a été limogé le 11 novembre pour avoir tenu des propos controversés envers les immigrants du Canada. Il a participé à l’émission «Hockey Night in Canada» pendant 38 ans, y présentant son mythique segment «Coach’s Corner». Son renvoi a d’ailleurs créé une onde de choc, si bien qu’une pétition de plus de 200 000 signatures a vu le jour pour exiger son retour sur les ondes.

Antonio Brown

Aucun sportif sur la planète n’a fait couler plus d’encre pour les mauvaises raisons qu’Antonio Brown en 2019. Le receveur de passes a amorcé son année en critiquant ses coéquipiers des Steelers de Pittsburgh, et ce, dans le but d’être échangé. Son souhait a été exaucé et il s’est retrouvé chez les Raiders d’Oakland. Il ne jouera jamais un match pour cette formation, lui qui a notamment eu maille à partir avec son DG. Après avoir été libéré, Brown a paraphé une entente d’un an avec les puissants Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a joué seulement un match avec cette formation, lui qui a été libéré après que deux femmes l’eurent accusé d’inconduites sexuelles. Depuis, la NFL enquête à son sujet et aucune équipe n’a voulu prendre de chance avec lui. De son côté, Brown passe son temps à insulter autrui sur ses réseaux sociaux, à s’excuser et à recommencer ce cycle.

Brandon Taubman

Le nom de Brandon Taubman ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c’est l’un, sinon l’individu qui a perdu son emploi pour la pire raison en 2019. Celui qui était DG adjoint chez les Astros de Houston a été congédié pour avoir fait des commentaires à des journalistes évoquant le passé de violence conjugale du releveur Roberto Osuna. Après la victoire des siens sur les Yankees de New York lors de la série de championnat de la Ligue américaine, Taubman a crié : «par chance, nous avons Osuna! Je suis tellement content que nous ayons Osuna!» en direction de trois journalistes féminines, dont une portant le bracelet mauve de sensibilisation à la violence conjugale.

Après avoir défendu cet employé, les Astros ont finalement changé leur fusil d’épaule, mais pas avant d’avoir perdu la face.

Les entraîneurs de la LNH

En fin d’année, la LNH a été secouée par une vague de départs reliée à des gestes disgracieux posés dans le passé. Bill Peters, qui était l’entraîneur-chef des Flames de Calgary, a remis sa démission après que l’ancien joueur Akim Aliu est révélé une histoire concernant des propos racistes tenus par Peters lorsque les deux hommes étaient dans l’organisation des Blackhawks de Chicago à la fin de la dernière décennie. Des histoires d’abus concernant le pilote de 53 ans ont aussi refait surface.

Les Stars de Dallas ont également congédié Jim Montgomery pour des raisons nébuleuses. Après s’être fait montrer la porte par les Maple Leafs de Toronto en raison des insuccès de sa troupe, Mike Babcock a aussi vu ses agissements passés révélés au grand public.