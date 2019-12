Bruce Cassidy était intimidé

L’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, l’admet : il a beaucoup appris de son premier séjour à la barre d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) et il en récolte les dividendes depuis qu’il a remplacé Claude Julien derrière le banc à Boston en février 2017.

L’ancien défenseur avait obtenu une première chance comme pilote en 2002-2003, avec les Capitals de Washington. À l’époque âgé de 37 ans, il venait de compléter un passage de six ans comme instructeur-chef dans les circuits mineurs et se trouvait à l’intérieur d’un vestiaire comprenant des joueurs de renom : Jaromir Jagr, Peter Bondra, Olaf Kolzig et Sergei Gonchar étaient au nombre de ses troupiers.

Ces quatre hommes ont connu une brillante carrière sur la glace, contrairement à Cassidy qui a été limité à 36 matchs dans la LNH. Ainsi, il y avait quelque chose s’apparentant à un complexe d’infériorité et si c’était à refaire, l’entraîneur actuel des Bruins aborderait la situation différemment.

«Ces gars-là étaient des joueurs accomplis dans la LNH. Je n’avais pas eu un bon parcours et c’était mon premier emploi d’entraîneur à temps plein au sein de la ligue. Selon moi, je manquais un peu d’assurance et je me battais contre cela, beaucoup plus que tout le reste. Je crois que j’allais être en quelque sorte distant vis-à-vis les autres, mais ce fut le contraire», a déclaré l’instructeur au quotidien «Boston Globe».

Prendre le temps de connaître les autres

Aussi, l’aspect humain de ses relations avec ses joueurs a pris le dessus, selon lui. Le tout donne des résultats probants jusqu’ici, car les Bruins ont atteint la finale de la coupe Stanley le printemps passé et dominent la section Atlantique cette saison.

«[À un Bruce Cassidy plus jeune], je dirais d’être mieux dans sa peau. Il faut avant tout traiter les joueurs comme des êtres humains, puis comme des hockeyeurs ensuite. Je crois que vous apprenez ce genre de truc au fil des ans, a-t-il affirmé. Il y a beaucoup de pression associée à ce type d’emploi. Et parfois, vous vous dites qu’il faut gagner chaque match et vous oubliez le fait que ces joueurs sont également des hommes. Ce changement de voir cela est probablement, en ce qui me concerne, la plus grosse différence entre autrefois et maintenant.»

Cassidy croit d’ailleurs que tout bon entraîneur doit prendre le temps de connaître ses joueurs et pas seulement par le biais de leurs performances.

«C’est un beau défi. Ça peut être d’être avec eux le jour, que ce soit dans le bureau du médecin, le vestiaire, l’autobus ou le lobby de l’hôtel. Je ne dirai pas qu’on doit aller dîner avec eux, mais tout réside dans les petites conversations; ils ont peut-être à se préoccuper davantage de leur famille que du hockey. Certains ont des enfants, les instructeurs en ont aussi. Souvent, quand il y a des intérêts en commun, les relations évoluent bien.»

La présence de l’Ontarien dans la capitale américaine a duré un peu plus d’une saison, car il a été congédié après seulement 25 matchs en 2003-2004. À ce moment-là, Cassidy misait sur Glen Hanlon et Randy Carlyle comme assistants.