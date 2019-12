Les Alouettes offrent des cadeaux à leurs instructeurs

Deux jours avant Noël, les Alouettes de Montréal ont annoncé lundi le retour de trois instructeurs, soit André Bolduc, Luc Brodeur-Jourdain et Mickey Donovan qui épauleront à nouveau l’entraîneur-chef Khari Jones en 2020.

Responsable des demis offensifs, Bolduc a aussi été promu adjoint de Jones.

«Je suis très heureux d'avoir la confiance de l'organisation et je suis excité de pouvoir poursuivre le travail entamé l'an passé, a-t-il affirmé par voie de communiqué. La stabilité, qui est une partie essentielle au bon fonctionnement de l'équipe, jumelée au leadership de "Coach" Jones nous aideront à continuer de connaître du succès.»

«C'était important de ramener ces trois entraîneurs avec nous en 2020, a ajouté Jones, qui porte aussi le chapeau de coordonnateur à l’attaque. André connaît cette équipe sous toutes ses coutures et son influence sur l'équipe est très positive. Il mérite pleinement d'accéder au rôle d'adjoint à l'entraîneur-chef.»

«J'aime beaucoup la passion et les connaissances de Luc, a-t-il poursuivi à propos de Brodeur-Jourdain, en charge de la ligne offensive. Sa transition de joueur à entraîneur-adjoint a été des plus naturelles. Quant à Mickey, nos unités spéciales ont offert du jeu solide et ont progressé tout au long de la saison sous ses ordres.»

Bolduc entamera en 2020 sa 19e saison en tant qu'entraîneur, sa quatrième comme responsable des demis. Âgé de 48 ans, il s'est joint au personnel des Alouettes en 2014 et a joué plusieurs rôles depuis, passant d'entraîneur-adjoint à l'attaque à instructeur des receveurs de passes et entraîneur-adjoint des unités spéciales. Il a aussi dirigé le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke pendant cinq saisons, de 2007 à 2011.

Pour sa part, Brodeur-Jourdain a disputé son dernier match le 4 juillet 2019 et a intégré le personnel d'entraîneurs des Alouettes cinq jours plus tard. Enfin, Donovan a été nommé coordonnateur des unités spéciales au sein des Alouettes en 2018. Il était auparavant l'entraîneur-chef des Stingers de l'Université Concordia depuis 2014.