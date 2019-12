Taylor Hall marque un premier but avec les Coyotes

Taylor Hall a inscrit son premier but dans l'uniforme des Coyotes de l'Arizona, dimanche, lors de la troisième période d'un match contre les Red Wings à Detroit.

C'est dire que Hall a récolté au moins un point lors de chacune de ses trois rencontres avec les Coyotes, depuis son acquisition en provenance des Devils du New Jersey.

L'attaquant canadien a marqué le quatrième but des Coyotes, sur des aides de Jordan Oesterle et de Phil Kessel. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Les Coyotes l'ont finalement emporté 5-2. Clayton Keller a sonné la charge avec deux buts pour les vainqueurs en première période. L'attaquant a ajouté une aide sur un but de Carl Soderberg en deuxième.

Filip Zadina a marqué pour les Red Wings après le but de Hall pour réduire l'écart à 4-1, mais un but de Christian Dvorak 27 secondes plus tard a vite fait d'étouffer la menace. Tyler Bertuzzi a compté l'autre filet des Wings dans cette cause vaine.

Jimmy Howard (40 arrêts) a été fumant pour les Red Wings dans la défaite avec plusieurs arrêts spectaculaires. Antti Raanta a hérité de la victoire à sa fiche en vertu d'une performance de 28 arrêts.