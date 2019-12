Les Steelers échappent un match important

Impliqués dans une course aux séries éliminatoires, les Steelers de Pittsburgh ont raté une belle opportunité de faire un pas de plus dans cette direction, dimanche, alors qu’ils se sont inclinés par la marque de 16 à 10 face aux Jets, à New York.

Le quart-arrière de la formation de la Pennsylvanie Devlin Hodges a été victime de deux interceptions lors de la première demie. Il a été remplacé par Mason Rudolph qui a complété 14 de ses 20 tentatives de passes pour des gains de 129 verges. Une de ses remises à l’endroit de Diontae Johnson a compté pour un majeur.

Du côté des Jets (6-9), le pivot Sam Darnold a permis à son équipe d’inscrire un touché sur leur première séquence du match, mais ce furent les seuls moments de réjouissance de l’attaque.

À son premier match contre son ancienne équipe, Le’Veon Bell a récolté 72 verges par la course et 21 autres par la voie des airs.

Les Steelers (8-7) termineront leur saison contre les Ravens de Baltimore.

Les Titans ratent une belle chance

À Nashville, les Titans du Tennessee avaient une belle occasion de passer les Steelers pour le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association américaine. Ils se sont toutefois inclinés 38 à 28 devant la machine offensive des Saints de La Nouvelle-Orléans.

Drew Brees a accru son record pour le plus grand nombre de passes de touché en carrière par un quart-arrière. Il en a ajouté trois, en plus d’obtenir 279 verges de gains aériens.

Michael Thomas a capté 12 de ces remises pour 136 verges et un touché, tandis que Jared Cook a reçu les deux autres majeurs de son pivot. Pour sa part, Alvin Kamara a totalisé 110 verges de gain et deux majeurs.

Menée par Ryan Tannehill, l’attaque des Titans a tout de même inscrit quatre touchés, dont trois par l’entremise du quart-arrière.

La formation de Nashville devra obligatoirement gagner son dernier match de la saison contre les Texans de Houston si elle souhaite se qualifier pour le rendez-vous d’après-saison.

Pas de séries pour les Browns

À Cleveland, les Ravens de Baltimore (13-2) n’ont jamais été inquiétés par les Browns (6-9) et ont enregistré un 11e gain consécutif, l’emportant par la marque de 31 à 15. De ce fait, les Browns sont officiellement éliminés de la course aux séries.

Lamar Jackson a poursuivi sa domination et a servi trois passes de touché à ses receveurs. Le quart-arrière y a été de jeux rapides qui ont surpris la défense de l’équipe locale. Au second quart, deux majeurs par la passe ont été inscrits en vertu de séquences à l’attaque de seulement 32 et 46 secondes. Chaque fois, la cible de Jackson a été Mark Andrews.

Avec un match à disputer, les Browns n’ont plus espoir de participer aux éliminatoires, alors que leur seule chance était de faire partie des équipes repêchées dans l’Association américaine.

Baker Mayfield a effectué deux remises dans la zone payante, dont une à Odell Beckham fils au quatrième quart. Le jeu aérien n’a pas été une grande réussite pour le pivot, qui n’a complété que 20 de ses 33 tentatives de passes.