Les Raptors réalisent la plus grande remontée de leur histoire

Les Raptors de Toronto ont comblé un retard de 30 points pour l'emporter 110-107 sur les Mavericks de Dallas, dimanche au Scotiabank Arena.-

Il s'agit de la plus grande remontée de l'histoire de la concession ontarienne et la troisième remontée de 30 points ou plus dans les 20 dernières années de la National Basketball Association (NBA).

Les Mavericks ont mené 85-55 vers la fin du troisième quart.

Le meneur Kyle Lowry a été le grand héros de la spectaculaire victoire des Raptors avec 32 points, dont 20 au quatrième quart. Au dernier engagement, le club canadien a inscrit 47 points. Les champions en titre de la NBA alignent ainsi une cinquième victoire et montrent désormais un dossier de 21 gains contre huit revers seulement, bon pour le quatrième rang de l'Association de l'Est.

Chris Boucher a été loin de jouer les figurants, avec la deuxième meilleure récolte offensive du club dans la rencontre : 21 points! Le Québécois a également récupéré sept rebonds.

Le dunk de Boucher avec 25 secondes à jouer à la rencontre s'est avéré décisif - la manoeuvre portait la marque à 108-107. Par la suite, il a obtenu un rebond défensif sur la dernière possession des Texans.

Le précédent record de remontée de l'équipe remontait au 11 décembre 2010, quand les Raptors avaient grugé 25 points aux Pistons de Detroit.