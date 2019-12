Des canards boiteux

Les Ducks d’Anaheim connaissent une saison difficile et leur situation ne risque pas de s’améliorer à court terme en raison de plusieurs absences au sein de leur personnel.

Avant le match de dimanche après-midi contre les Rangers de New York, l’organisation californienne a indiqué que les attaquants Ryan Getzlaf et Jakob Silfverberg allaient manquer la partie à cause d’un virus. De plus, Rickard Rakell est touché au haut du corps.

Conséquemment, les Canards ont rappelé Daniel Sprong de leur filiale de San Diego dans la Ligue américaine. Ancien joueur de la LHJMQ, le patineur de 22 ans a récolté sept buts et 11 mentions d’aide pour 18 points en 24 rencontres avec le club-école cette saison.

Parmi les autres éclopés de l’équipe, il y a Nick Ritchie, Troy Terry, Jacob Larsson et Derek Grant.

Les Ducks présentaient une fiche de 15-17-4 bonne pour 34 points avant l’affrontement.

Absence remarquée chez les Bruins

Le défenseur des Bruins de Boston Zdeno Chara ratera le match de lundi contre les Capitals de Washington en raison d’une blessure à la mâchoire pour laquelle il a été traité au cours des dernières heures.

Selon le réseau NBC Sports, le tout était prévu depuis quelque temps et visait à régler un problème relié à la fracture de la mâchoire subie par Chara pendant la dernière finale de la coupe Stanley. L’athlète format géant devrait renouer avec l’action vendredi face aux Sabres de Buffalo.

Cette saison, le numéro 33 a récolté cinq buts et huit mentions d’aide pour 13 points en 37 rencontres, affichant un différentiel de +18.