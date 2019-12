Le baseball majeur s'entend avec ses arbitres

Le baseball majeur (MLB) et ses arbitres en sont venus à une entente de travail valide jusqu’en 2024, a-t-il été annoncé samedi – ne reste plus qu’à ratifier la convention pour les deux parties, soit les 30 équipes et le syndicat des arbitres (MLBUA).

Selon MLB network, la nouvelle entente de travail comprendrait de significatives augmentations de salaires et un programme de retraite amélioré.

Les officiels accepteraient également de continuer de collaborer dans le testage d’un système de pistage automatique des balles et des prises. Dans le cas où le commissaire Rob Manfred déciderait d’aller de l’avant une gestion automatisée de la zone des prises, la MLBUA devra accepter la transition.

La ratification de la convention devrait avoir lieu en 2020.