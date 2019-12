ÉCJ: Benoit-Olivier Groulx écope

La formation canadienne en vue du Championnat du monde de hockey junior est maintenant complète puisque le Québécois Benoit-Olivier Groulx a été le dernier joueur retranché, samedi matin.

Ainsi, ce sont six joueurs associés à la LHJMQ qui porteront les couleurs du pays en République tchèque du 26 décembre au 5 janvier. Les attaquants Alexis Lafrenière, Joseph Veleno, Dawson Mercer, Raphaël Lavoie ainsi que le défenseur Jared McIsaac et le gardien de but Olivier Rodrigue seront tous de la partie.

Benoit-Olivier Groulx est retranché par Équipe Canada junior. L’équipe est donc complète.



Voici la représentation des joueurs liés à la LHJMQ (actuels et anciens) :



Alexis LAFRENIÈRE

Joseph VELENO

Dawson MERCER

Raphaël LAVOIE



Jared MCISAAC



Olivier RODRIGUE — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) December 21, 2019

Groulx connaît une excellente saison avec les Mooseheads de Halifax, ayant récolté 41 points en 26 matchs.

Le premier match d'Équipe Canada junior aura lieu le 26 décembre contre les États-Unis.

Formation

Attaquants

Foudy, Liam Veleno, Joe Lavoie, Raphaël Lafrenière, Alexis Thomas, Akil McMichael, Connor Dellandrea, Ty Byfield, Quinton Mercer, Dawson Cozens, Dylan Dudas, Aidan Hayton, Barrett Foote, Nolan

Défenseurs

Bahl, Kevin, Addison, Calen Byram, Bowen Bernard-Docker, Jacob Drysdale, Jamie McIsaac Jared Smith, Ty

Gardiens de but