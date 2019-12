Bonne ou mauvaise nouvelle pour le CH?

Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Canadien de Montréal? Connor McDavid et Leon Draisaitl ont été blanchis de la feuille de pointage, vendredi soir à Edmonton, dans une défaite de 5 à 2 des Oilers face aux Penguins de Pittsburgh.

Or, ces attaquants disputent rarement deux matchs consécutifs sans inscrire un seul point.

Alors que le CH est de passage à Edmonton, ce samedi, on souligne que Draisaitl a été exclu de la colonne des pointeurs lors de deux parties consécutives à seulement deux reprises depuis le début de la saison. La dernière fois? Les 27 et 30 novembre. C’est aussi arrivé les 20 et 22 octobre quand les Oilers avaient subi deux blanchissages, dans l’ordre, contre les Jets de Winnipeg et le Wild du Minnesota.

Dans le cas de McDavid, présentement sur une séquence de deux matchs sans obtenir un point, il a vécu un seul passage à vide plus tôt cette saison. Entre le 18 et 22 octobre, il avait joué trois matchs sans noircir la feuille de pointage. C’est tout!

McDavid et Draisaitl sont les deux meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey avec respectivement 59 et 58 points.