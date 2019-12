Blake Wheeler marque l’histoire des Jets

Le capitaine des Jets de Winnipeg Blake Wheeler est devenu le meilleur pointeur de l’édition moderne de l’équipe, devançant Ilya Kovalchuk grâce aux deux points qu’il a obtenus face au Wild, samedi. Pour l’occasion, l’équipe du Manitoba a humilié le Minnesota, qui jouait pourtant à domicile, par la marque de 6 à 0.

Wheeler a obtenu un 616e point avec la franchise, et devance désormais par un point la marque établie par Kovalchuk. Les totaux comptent aussi les points obtenus avec les Thrashers d’Atlanta, puisque l’équipe de la Géorgie a déménagé à Winnipeg en 2011.

«Ce n’est pas quelque chose que je pensais accomplir, a humblement mentionné Wheeler sur le compte Twitter des Jets. Je crois que c’est le résultat d’avoir joué avec de bonnes formations et sur de bons trios. Je suis vraiment chanceux d’avoir l’opportunité de jouer avec tous ces joueurs. Je suis certain que ça ne prendra pas beaucoup de temps avant que l’un d’eux ne me dépasse.»

L’attaquant de 6 pi 5 po et 225 lbs a passé presque toute sa carrière à Winnipeg. Après trois saisons avec les Bruins de Boston, il a rejoint les Thrashers en 2011 pour les 23 matchs précédant le déménagement au Canada.

Domination totale

«Il mérite tout ce qui lui arrive, a dit l’entraîneur-chef Paul Maurice après la rencontre. De plus, il atteint cette marque dans une victoire importante et dans l’État où il est né. Son père et sa mère étaient là. C’est fantastique.»

En effet, le Minnesota a eu bien du mal à contenir les élans offensifs des Jets. Wheeler a été le premier à marquer et il a rapidement été imité par Mark Scheifele. Patrik Laine a aussi fait bouger les cordages, à deux reprises. C’est d’ailleurs sur le deuxième du Finlandais que Wheeler a obtenu le point du record.

«C’est une autre preuve de son travail acharné de tous les jours. Il ne prend jamais de congé», a déclaré le gardien Connor Hellebuyck, qui tenait lui aussi à glisser un mot sur les exploits de son capitaine.

D’ailleurs, le portier a aussi été un élément important de la victoire, bloquant les 31 lancers dirigés vers lui pour enregistrer un troisième blanchissage en 2019-2020.