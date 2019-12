Une chance que Patrick Kane est là...

En participant aux quatre buts des Blackhawks de Chicago dans un match disputé jeudi soir à Winnipeg, l’attaquant Patrick Kane est venu rappeler à quel point il est un élément important dans les succès de son équipe.

Kane, qui totalise 19 buts et 25 aides, compte maintenant 19 points de plus que le deuxième meilleur pointeur des Blackhawks, soit Alex DeBrincat (25), depuis le début de la saison.

À travers la Ligue nationale de hockey, seul Nathan MacKinnon, de l’Avalanche du Colorado, exerce une telle domination dans son équipe. Il devance pour sa part de 25 points le jeune défenseur Cale Makar, actuellement blessé.

Kane et MacKinnon s’affronteront justement ce samedi, à Denver, alors que les Hawks rendront visite à l’Avalanche.

Attendre les ouvertures

Dans le match face aux Jets, Kane estime que l’avance de 1 à 0 des Blackhawks après deux périodes a dicté le reste de la rencontre.

«C’est plus facile de jouer avec une avance et quand tu te concentres sur le plan défensif, a-t-il analysé sur le site web de la LNH. Quand l’autre équipe met de la pression pour générer de l’attaque et marquer, c’est là que ça ouvre le jeu pour nous.»

Après avoir récolté trois mentions d’aide, Kane a cloué le cercueil des Jets en déjouant le gardien Connor Hellebuyck avec un peu plus de trois minutes à écouler à la rencontre dans une victoire de 4 à 1 des Blackhawks.

«Kane a été excellent, il a réalisé beaucoup de bons jeux, a pour sa part commenté l’entraîneur-chef Jeremy Colliton. Il a créé plusieurs chances simplement en se repliant en défensive et en appliquant de la pression.»

Le joueur de la décennie?

Avec 795 points en 737 matchs depuis le 1er janvier 2010, Kane est le joueur le plus productif dans la dernière décennie.

Ayant remporté trois fois la Coupe Stanley (2010, 2013 et 2015), Kane a remporté les trophées Hart, Art Ross et Lester B. Pearson à l’issue de la saison 2015-2016 grâce à une récolte de 106 points. Sa meilleure saison fut celle de 2018-2019, avec 110 points.

Ils dominent leur équipe... (avance de points sur le deuxième meilleur joueur de leur club respectif) :