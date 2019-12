Thomas Chabot placé dans une situation délicate

Chose certaine, le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot ne peut pas se plaindre de son temps d’utilisation, bien au contraire.

Lors des deux derniers affrontements des siens, le Québécois a été envoyé sur la patinoire pour un impressionnant total de 71 minutes et 39 secondes, ce qui représente le deuxième plus haut total de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour des matchs consécutifs depuis la campagne 2005-2006.

Chabot a été utilisé 37 minutes et 50 secondes dans un revers de 4 à 3 contre le Lightning de Tampa Bay, mardi, et 33 minutes et 49 secondes dans une victoire de 5 à 4 face aux Predators de Nashville, jeudi. Ces deux parties se sont conclues en prolongation.

«C'était assez difficile. C'est tellement de temps de glace que tu dois vraiment gérer tes efforts, a exprimé l’athlète de 22 ans au quotidien Ottawa Sun avant l’affrontement contre les "Preds". Mais c'était plaisant. Je me sentais plutôt bien. Je pense que l'équipe a bien joué et nous voulions absolument obtenir au moins un point dans ce match.»

«Quand tu restes sur la glace aussi longtemps, tu commences à te laisser glisser parfois au lieu de te précipiter pour appuyer l'attaque, a continué Chabot. Lorsque tu joues autant, tu ne peux pas simplement gaspiller ton énergie en une seule montée. Cela fait partie du jeu et D.J. [Smith, l’entraîneur-chef des Sénateurs] m'a dit que j'allais jouer beaucoup, peut-être que je ne m'attendais pas à jouer autant, mais j'ai aimé ça. Je me sentais bien.»

Pas idéal

S’il admet que son utilisation de Chabot est énorme, le pilote des «Sens» n’a pas l’impression d’avoir d’autres options quand la victoire est sur la ligne.

«Ses minutes étaient certainement un peu élevées, a dit Smith après l’affrontement contre le Lightning. [...]. Ce n'est vraiment pas idéal à long terme, mais ce soir (mardi) nous avions besoin d'aller chercher au minimum un point et nous l'avons obtenu. »

En 36 matchs cette saison, Chabot a amassé trois buts et 19 mentions d’aide pour 22 points.