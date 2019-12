Taylor Hall en Arizona pour y rester?

Si l’on se fie aux propos de l’agent de Taylor Hall, l’attaquant vedette pourrait ne pas être seulement de passage chez les Coyotes de l’Arizona.

En effet, Darren Ferris pense sincèrement que son client pourrait signer une nouvelle entente avec l’équipe qui vient de faire son acquisition des Devils du New Jersey.

«C’est absolument une possibilité», a-t-il dit lors d’un entretien avec le site web The Athletic.

«Ils ont présentement la chance de l’avoir, de lui donner une idée de ce que c’est d’être en Arizona et j’ai le sentiment, avec la façon dont Hall voit les choses, qu’il aimera l’Arizona et son style de vie. Il va voir cela et peut-être se dire : ''c’est l’endroit où je peux jouer pendant un certain temps''.»

L'atout Tocchet

Ferris croit également que la présence de l’entraîneur-chef Rick Tocchet sera un plus pour le patineur qui a amassé deux aides en autant de matchs depuis son arrivée chez les Coyotes.

«Je pense que c’est une bonne situation pour Taylor. Ils ont un bon entraîneur là-bas. Rick Tocchet est l’un de mes entraîneurs préférés. Les joueurs qui ont évolué sous ses ordres l’adorent et ont vraiment aimé jouer pour lui. Je pense sincèrement que c’est un entraîneur moderne, ce qui me fait encore dire que c’est une bonne situation pour Taylor.»

La présente entente de Hall se conclut à la fin de la présente campagne. Il pourrait se prévaloir de son autonomie complète pour la première fois, le 1er juillet 2020.