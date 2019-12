Les Maple Leafs rejoignent les Canadiens

À New York, un match à saveur offensive a vu les Maple Leafs de Toronto avoir le dessus 6 à 3 aux dépens des Rangers, vendredi.

Cette victoire permet à la troupe de Sheldon Keefe de rejoindre les Canadiens de Montréal au deuxième rang du classement de la section Atlantique. Les «Leafs» ont toutefois joué un match de plus que le Tricolore.

William Nylander a inscrit le but vainqueur au début du dernier engagement, brisant du même coup une égalité de 3 à 3.

Nylander avait inscrit un autre but plus tôt dans la rencontre et il a ajouté une mention d’aide à sa fiche. Mitch Marner a fait secouer les cordages à deux reprises tandis qu’Auston Matthews s’est fait complice de deux buts des siens.

Alexandar Georgiev a connu une soirée ordinaire devant la cage des Rangers, accordant six buts sur 40 tirs.